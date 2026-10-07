Prefeitura de Itapemirim alerta moradores sobre golpe com número clonado

Moradores de Itapemirim devem ficar atentos a uma tentativa de golpe envolvendo um número de telefone clonado. Segundo alerta divulgado pela Prefeitura, o contato (28) 99942-8690 está sendo utilizado indevidamente por uma pessoa que se passa por servidor público.

A orientação é para que a população não responda às mensagens ou ligações recebidas por esse contato.

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A Prefeitura também recomenda que os moradores não forneçam dados pessoais, não realizem pagamentos ou transferências e não sigam qualquer orientação repassada pelo número.

O alerta busca evitar que moradores sejam enganados por pessoas que utilizam a identidade de agentes públicos para dar aparência de legitimidade às abordagens.

Em caso de dúvida, a orientação é procurar diretamente os canais oficiais da Prefeitura de Itapemirim e das secretarias municipais antes de tomar qualquer providência.

A administração municipal reforça que os moradores devem desconfiar de pedidos de informações pessoais, pagamentos ou transferências feitos por contatos não confirmados oficialmente.