Prefeitura de Itapemirim alerta moradores sobre golpe com número clonado
Contato telefônico clonado está sendo usado por uma pessoa que se apresenta como servidor público; Prefeitura orienta moradores a não fornecer dados nem fazer pagamentos.
Moradores de Itapemirim devem ficar atentos a uma tentativa de golpe envolvendo um número de telefone clonado. Segundo alerta divulgado pela Prefeitura, o contato (28) 99942-8690 está sendo utilizado indevidamente por uma pessoa que se passa por servidor público.
A orientação é para que a população não responda às mensagens ou ligações recebidas por esse contato.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A Prefeitura também recomenda que os moradores não forneçam dados pessoais, não realizem pagamentos ou transferências e não sigam qualquer orientação repassada pelo número.
O alerta busca evitar que moradores sejam enganados por pessoas que utilizam a identidade de agentes públicos para dar aparência de legitimidade às abordagens.
Em caso de dúvida, a orientação é procurar diretamente os canais oficiais da Prefeitura de Itapemirim e das secretarias municipais antes de tomar qualquer providência.
A administração municipal reforça que os moradores devem desconfiar de pedidos de informações pessoais, pagamentos ou transferências feitos por contatos não confirmados oficialmente.
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