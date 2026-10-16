Prefeitura e Santa Casa abrem seleção com salários de até R$ 4,7 mil em Iúna

Quem procura uma oportunidade de trabalho no Espírito Santo pode encontrar uma chance em Iúna, na região do Caparaó. A Prefeitura Municipal e a Santa Casa abriram dois processos seletivos com remunerações que chegam a R$ 4.784,73. As seleções contemplam profissionais de diferentes níveis de escolaridade.

Os editais preveem a formação de cadastro de reserva para cargos que exigem ensino fundamental, médio, técnico ou superior. Dessa forma, os candidatos aprovados poderão ser convocados conforme a necessidade das instituições.

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Os salários variam de R$ 1.212,79, com complementação até o salário mínimo vigente, a R$ 4.784,73. Já as jornadas de trabalho vão de 24 a 40 horas semanais. Algumas funções também poderão exigir atuação em regime de plantão.

Quais cargos estão disponíveis?

Na Prefeitura de Iúna, as oportunidades abrangem diferentes setores da administração municipal, incluindo educação, saúde, assistência social e serviços operacionais.

Entre as funções previstas estão professor, pedagogo, motorista, cuidador, psicólogo, assistente social, auxiliar administrativo e agente comunitário de saúde.

Já a Santa Casa de Iúna busca formar cadastro de reserva para cargos como enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, nutricionista, recepcionista, auxiliar de farmácia, auxiliar de serviços gerais e outros profissionais.

Como participar dos processos seletivos em Iúna?

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Seleção, responsável pela organização dos processos.

O prazo termina às 23h59 do dia 6 de novembro de 2026. As taxas de participação variam de R$ 40 a R$ 85, conforme o cargo escolhido.

Os processos seletivos terão provas objetivas, previstas para 29 de novembro de 2026. Para as funções de nível superior, também haverá avaliação de títulos.

A validade das seleções vai até 31 de dezembro de 2027. Os candidatos devem consultar os editais para verificar os requisitos específicos, a documentação exigida e as regras de participação.

Confira os editais e faça sua inscrição: