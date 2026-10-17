Previsão do tempo para o Espírito Santo é de muito frio; veja a temperatura na sua cidade

A passagem de uma frente fria deixa o tempo instável no Espírito Santo neste sábado (17). A previsão indica céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva em diferentes momentos do dia em todas as regiões do estado.

De acordo com a previsão meteorológica divulgada pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), algumas áreas podem registrar chuva de intensidade moderada. A possibilidade é maior no litoral Sul, na região Nordeste e na Grande Vitória.

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Nas demais regiões, a expectativa é de pancadas rápidas de chuva ao longo do dia. As temperaturas permanecem amenas em boa parte do território capixaba.

Previsão do tempo para a Grande Vitória

Na Grande Vitória, o sábado será de muitas nuvens, com previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia.

Os termômetros devem registrar temperaturas entre 20 °C e 27 °C. Na capital, Vitória, a mínima prevista é de 20 °C, enquanto a máxima pode chegar aos 27 °C.

Como fica o tempo na Região Sul do Espírito Santo

Na Região Sul, a previsão também indica muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida ao longo do dia.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 19 °C e 28 °C. Já nas áreas de maior altitude, a mínima prevista é de 17 °C, com máxima de 25 °C.

Previsão para a Região Serrana

A Região Serrana terá condições semelhantes, com céu encoberto por muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns períodos.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 19 °C e 26 °C. Nas áreas altas, os termômetros devem marcar mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.

Tempo nas regiões Norte e Noroeste

Na Região Norte, a previsão aponta muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida. As temperaturas variam entre 19 °C e 28 °C.

Na Região Noroeste, a mínima prevista é de 18 °C, e a máxima pode chegar a 28 °C nas áreas menos elevadas. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros devem marcar entre 17 °C e 26 °C.

Previsão para a Região Nordeste

Na Região Nordeste do Espírito Santo, o sábado será de muitas nuvens, com possibilidade de chuva rápida em alguns momentos. A previsão indica temperaturas mínimas de 19 °C e máximas de 27 °C.

A orientação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo, já que as condições podem variar entre os municípios capixabas.