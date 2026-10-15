Primeira etapa do Karaokê do aquinoticias.com abre inscrições; confira como participar

Quem gosta de cantar e sonha em mostrar seu talento terá uma oportunidade em Alegre, no Sul do Espírito Santo. O Karaokê do aquinoticias.com fará sua estreia no dia 14 de novembro, durante a Feira Capixaba de Negócios. A competição terá inscrições gratuitas, transmissão ao vivo e premiação em dinheiro para os três primeiros colocados.

A primeira etapa oferecerá R$ 3 mil ao vencedor, R$ 1.500 ao segundo colocado e R$ 500 ao terceiro. Além do prêmio, o campeão garantirá uma vaga direta na Grande Final do projeto, prevista para maio de 2027, durante o Festival de Inverno de Guaçuí.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O concurso cultural, promovido pelo aquinoticias.com com apoio do Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), busca descobrir talentos musicais amadores e ampliar suas oportunidades de apresentação. A proposta prevê até dez etapas classificatórias em diferentes municípios capixabas, antes da disputa final.

Como participar?

As inscrições são gratuitas e estão abertas a candidatos de todo o Brasil. Para participar, os interessados devem preencher o formulário oficial de inscrição, informando nome completo, RG ou CPF, data de nascimento, cidade, estado e telefone para contato. Clique aqui para se inscrever.

O candidato também precisa enviar um vídeo de apresentação com duração máxima de um minuto. Na gravação, deve aparecer cantando uma música de sua escolha. A comissão organizadora avaliará os vídeos e selecionará, em média, de cinco a dez participantes para a apresentação presencial em Alegre.

A competição será exclusiva para amadores. O regulamento proíbe a participação de cantores profissionais e pessoas com vínculo profissional estabelecido com a música, incluindo artistas que cobram cachê, integrantes de bandas profissionais e professores de canto. A organização poderá desclassificar candidatos que descumprirem essa regra.

Como será a competição em Alegre?

Os selecionados se apresentarão presencialmente durante a Feira Capixaba de Negócios, em 14 de novembro. O aquinoticias.com transmitirá a disputa ao vivo por seus canais oficiais. A avaliação levará em conta afinação, ritmo, presença de palco, expressão e adequação da performance à proposta cultural do concurso.

A organização divulgará os nomes dos classificados nas redes sociais do portal e nos canais oficiais do evento. Os participantes selecionados deverão custear transporte, alimentação, hospedagem, figurino e outras despesas necessárias para a apresentação. O concurso não oferecerá ajuda de custo.

Além da premiação em dinheiro, os vencedores terão destaque no aquinoticias.com, com entrevistas exclusivas em texto e vídeo e conteúdos especiais para as redes sociais do grupo. Apenas o primeiro colocado avançará diretamente à Grande Final. Quem participar de uma etapa e não vencer poderá tentar novamente nas próximas edições.

Grande final terá prêmio de R$ 5 mil

O projeto prevê até dez etapas classificatórias, com um vencedor em cada uma. A Grande Final acontecerá durante o Festival de Inverno de Guaçuí, previsto para maio de 2027. Na decisão, o campeão receberá R$ 5 mil, o segundo colocado ganhará R$ 3 mil e o terceiro ficará com R$ 1,5 mil. Os vencedores também poderão receber brindes disponibilizados por eventuais patrocinadores.

Para o presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) e diretor do Grupo Folha do Caparaó (GFC), Elias, a iniciativa representa uma ampliação das atividades do portal, com foco na cultura e no entretenimento.

“O aquinoticias.com tem um importante papel em manter nosso estado informado, mas agora nós também queremos intensificar o trabalho de humanizar, promover e proporcionar entretenimento e exaltar a cultura”, afirma.

Para o diretor comercial do aquinoticias.com, Luan Ola, o projeto também cumpre um papel estratégico fundamental na aproximação com o público.

“O Karaokê é, na sua essência, uma grande ação de marketing de relacionamento. A nossa intenção é ultrapassar a barreira do digital e criar laços presenciais e emocionais com a nossa audiência. É a oportunidade perfeita para humanizarmos ainda mais o portal e mostrarmos ao mercado o poder de associar marcas a momentos de alegria, cultura e descoberta de talentos regionais”, ressalta Luan.

Inscrições e informações

Karaokê do aquinoticias.com — Etapa Alegre