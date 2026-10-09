Procurando emprego? Cachoeiro tem mais de 100 vagas abertas

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho encontra 114 vagas disponíveis no Sine de Cachoeiro de Itapemirim nesta sexta-feira (9). O painel reúne postos em áreas como indústria, comércio, construção civil, alimentação e serviços.

O maior número de oportunidades é para auxiliar de linha de produção, com 30 vagas em um frigorífico. A função não exige experiência, mas pede ensino fundamental completo.

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Entre as vagas que também não exigem experiência estão oito para balconista, oito para embalador à mão e dois processos seletivos para operador de caixa, cada um com oito oportunidades.

Construção civil também tem vagas

O painel oferece ainda oportunidades para profissionais da construção civil. São três vagas para armador de ferros, três para bombeiro hidráulico e três para carpinteiro de obras, todas sem exigência de experiência ou escolaridade.

Também aparecem vagas para auxiliar de limpeza, auxiliar de padeiro, auxiliar de logística, costureiro, chefe de cozinha, mecânico, motorista de caminhão, repositor e consultor de vendas.

Há oportunidades de nível técnico e superior

Para candidatos com qualificação técnica ou ensino superior, o Sine também lista vagas para técnico de segurança do trabalho, técnico analista de materiais, técnico em atendimento e vendas e técnico de campo civil. Nessas funções, o painel exige experiência profissional e diferentes níveis de escolaridade.

Ao todo, o painel atualizado para o dia 9 de outubro soma 114 vagas. O Sine alerta que as oportunidades podem sofrer alterações sem aviso prévio.