Oportunidades

Procurando emprego? Sine de Cachoeiro divulga mais de 95 vagas em diversas áreas

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Foto: Freepik

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, nesta sexta-feira (23), um novo painel com 99 vagas de emprego para profissionais de diferentes áreas. As oportunidades contemplam funções nos setores de comércio, indústria, construção civil, alimentação e serviços, incluindo cargos que não exigem experiência anterior.

Entre os destaques estão as oportunidades para auxiliar de linha de produção, operador de caixa, embalador à mão e balconista. Também há vagas para motoristas, profissionais administrativos, trabalhadores do setor de rochas ornamentais e uma oportunidade destinada a pessoa com deficiência (PCD).

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Os requisitos variam conforme a função. Algumas oportunidades não exigem escolaridade específica, enquanto outras solicitam Ensino Fundamental, Médio ou Superior completo.

Confira as vagas de emprego no Sine de Cachoeiro

O painel atualizado reúne as seguintes oportunidades:

CargoVagas
Auxiliar de linha de produção30
Operador de caixa14
Embalador à mão10
Balconista8
Atendente de lanchonete4
Ajudante de açougueiro3
Armador de ferros3
Carpinteiro de obras3
Costureiro3
Auxiliar administrativo2
Ajudante de farmácia2
Balconista de açougue2
Auxiliar de padeiro2
Auxiliar de serviços gerais2
Mecânico2
Repositor em supermercado2
Acabador de mármore e granito1
Acabador de pedra1
Açougueiro1
Assistente administrativo1
Auxiliar de almoxarifado (PCD)1
Auxiliar de cozinha1
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica1
Auxiliar de manutenção hidráulica1
Chefe de cozinha1
Cozinheiro geral1
Faturista1
Motorista de caminhão1
Motorista de ônibus1
Polidor de pedras1
Repositor de mercearia1
Serrador de pedras1
Técnico instalador e reparador1

Vagas sem experiência são destaque

Quem procura o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho encontra oportunidades que não exigem experiência profissional.

Entre elas estão 30 vagas para auxiliar de linha de produção em frigorífico, com exigência de Ensino Fundamental completo.

O painel também apresenta oportunidades para balconista, embalador à mão, operador de caixa, atendente de lanchonete e auxiliar de serviços gerais, além de outras funções.

Para determinados cargos, como auxiliar administrativo, motorista, faturista e algumas funções do setor de alimentação, é necessário comprovar experiência profissional registrada na Carteira de Trabalho.

Como se candidatar às vagas do Sine?

Os interessados devem procurar o Sine de Cachoeiro de Itapemirim para verificar os requisitos específicos e os procedimentos de candidatura.

Cada oportunidade possui um código de identificação, que pode facilitar a consulta e o encaminhamento para o processo seletivo.

As vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio. Por isso, é importante verificar a disponibilidade antes de se candidatar.

Leia também: IBGE vai abrir novo processo seletivo com 325 vagas

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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