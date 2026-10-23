Procurando emprego? Sine de Cachoeiro divulga mais de 95 vagas em diversas áreas

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, nesta sexta-feira (23), um novo painel com 99 vagas de emprego para profissionais de diferentes áreas. As oportunidades contemplam funções nos setores de comércio, indústria, construção civil, alimentação e serviços, incluindo cargos que não exigem experiência anterior.

Entre os destaques estão as oportunidades para auxiliar de linha de produção, operador de caixa, embalador à mão e balconista. Também há vagas para motoristas, profissionais administrativos, trabalhadores do setor de rochas ornamentais e uma oportunidade destinada a pessoa com deficiência (PCD).

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Os requisitos variam conforme a função. Algumas oportunidades não exigem escolaridade específica, enquanto outras solicitam Ensino Fundamental, Médio ou Superior completo.

Confira as vagas de emprego no Sine de Cachoeiro

O painel atualizado reúne as seguintes oportunidades:

Cargo Vagas Auxiliar de linha de produção 30 Operador de caixa 14 Embalador à mão 10 Balconista 8 Atendente de lanchonete 4 Ajudante de açougueiro 3 Armador de ferros 3 Carpinteiro de obras 3 Costureiro 3 Auxiliar administrativo 2 Ajudante de farmácia 2 Balconista de açougue 2 Auxiliar de padeiro 2 Auxiliar de serviços gerais 2 Mecânico 2 Repositor em supermercado 2 Acabador de mármore e granito 1 Acabador de pedra 1 Açougueiro 1 Assistente administrativo 1 Auxiliar de almoxarifado (PCD) 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1 Auxiliar de manutenção hidráulica 1 Chefe de cozinha 1 Cozinheiro geral 1 Faturista 1 Motorista de caminhão 1 Motorista de ônibus 1 Polidor de pedras 1 Repositor de mercearia 1 Serrador de pedras 1 Técnico instalador e reparador 1

Vagas sem experiência são destaque

Quem procura o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho encontra oportunidades que não exigem experiência profissional.

Entre elas estão 30 vagas para auxiliar de linha de produção em frigorífico, com exigência de Ensino Fundamental completo.

O painel também apresenta oportunidades para balconista, embalador à mão, operador de caixa, atendente de lanchonete e auxiliar de serviços gerais, além de outras funções.

Para determinados cargos, como auxiliar administrativo, motorista, faturista e algumas funções do setor de alimentação, é necessário comprovar experiência profissional registrada na Carteira de Trabalho.

Como se candidatar às vagas do Sine?

Os interessados devem procurar o Sine de Cachoeiro de Itapemirim para verificar os requisitos específicos e os procedimentos de candidatura.

Cada oportunidade possui um código de identificação, que pode facilitar a consulta e o encaminhamento para o processo seletivo.

As vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio. Por isso, é importante verificar a disponibilidade antes de se candidatar.

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