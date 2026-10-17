Próximo sorteio da Mega-Sena; confira a data, horário e onde assistir

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 170 milhões no sorteio do concurso 3071, marcado para este domingo, 18 de outubro de 2026. O valor milionário está entre os destaques das loterias e aumenta a expectativa dos apostadores que sonham em acertar as seis dezenas.

De acordo com as informações divulgadas, o sorteio está previsto para as 11h, no horário de Brasília. Os interessados em concorrer ao prêmio precisam ficar atentos ao prazo para registrar suas apostas.

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Até quando é possível apostar na Mega-Sena?

As apostas para o concurso 3071 podem ser feitas até as 22h deste sábado (17), conforme o horário informado pelas fontes. Os jogos estão disponíveis nas casas lotéricas credenciadas e nos canais digitais oficiais das Loterias CAIXA, incluindo o site oficial da Mega-Sena.

Quem pretende participar deve conferir as regras e os horários de atendimento antes de registrar o jogo. Nos canais digitais, também é necessário observar as condições e os limites estabelecidos pela Caixa Econômica Federal.

Como apostar e concorrer aos R$ 170 milhões?

Para jogar na Mega-Sena, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal é destinado a quem acertar as seis dezenas sorteadas, mas também há faixas de premiação para apostas com quatro ou cinco acertos.

A aposta simples, com seis números, tem uma chance em 50.063.860 de acertar a sena. A probabilidade aumenta com a escolha de mais dezenas, mas o valor da aposta também fica mais alto.

Onde acompanhar o sorteio?

O resultado do concurso 3071 poderá ser consultado nos canais oficiais das Loterias CAIXA após a realização do sorteio. A transmissão ao vivo também permite acompanhar a extração das dezenas.

Depois da divulgação dos números, os apostadores poderão conferir os resultados e verificar se houve ganhadores em alguma das faixas de premiação.

Atenção: o prêmio de R$ 170 milhões é uma estimativa e pode variar conforme as regras de arrecadação e distribuição da loteria. Confira as informações atualizadas nos canais oficiais da Caixa.