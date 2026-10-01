Qual é o número do candidato Cleitinho, postulante ao Governo de Minas Gerais
Além do governador, os eleitores mineiros também votarão para presidente da República, senador, deputado federal e deputado estadual.
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) é candidato ao Governo de Minas Gerais nas Eleições 2026. Na urna eletrônica, o candidato será identificado pelo número 10, correspondente ao Republicanos.
A disputa pelo Governo de Minas acontece no primeiro turno das eleições neste domingo, 4 de outubro de 2026. Além do governador, os eleitores mineiros também votarão para presidente da República, senador, deputado federal e deputado estadual.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Qual é o número de Cleitinho Azevedo?
O número de Cleitinho Azevedo é 10. O candidato disputa o Governo de Minas Gerais pelo Republicanos, partido que utiliza o número 10 nas eleições.
A identificação numérica é pelo eleitor no momento da votação na urna eletrônica. Após digitar o número, o sistema apresenta as informações do candidato antes da confirmação do voto.
Quem é Cleitinho Azevedo?
Cleitinho Azevedo é senador por Minas Gerais e chegou ao Senado após as Eleições 2022. Entretanto, antes de ocupar uma cadeira no Congresso Nacional, teve trajetória política em Divinópolis, onde foi vereador, e posteriormente exerceu o mandato de deputado estadual.
Assim, nas Eleições 2026, o senador deixou a disputa pela reeleição ao Senado para concorrer ao Governo de Minas Gerais.
Quando será a votação?
O primeiro turno das Eleições 2026 aconteceno dia 4 de outubro. O eleitor deverá comparecer à sua seção eleitoral com um documento oficial com foto e, se desejar, pode levar a colinha eleitoral com os números dos candidatos.
Para o Governo de Minas, quem optar por Cleitinho Azevedo deverá digitar 10 na urna eletrônica e conferir o nome e a fotografia apresentados pelo sistema antes de confirmar.
Portanto, informações oficiais sobre a candidatura, partido, declaração de bens e outros dados eleitorais estão no no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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