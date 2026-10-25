Quem tá na frente Lula ou Bolsonaro; acompanhe

A votação de brasileiros que vivem no exterior já apresenta resultados parciais neste domingo (25), dia do segundo turno das Eleições 2026. Por causa da diferença de fuso horário, países da Ásia, da Oceania e da África encerraram a votação antes do Brasil, permitindo a divulgação dos primeiros números da disputa presidencial. A apuração oficial será divulgada a partir das 17h, pelo horário de Brasília, quando termina a votação em território brasileiro.

Flávio ganha no Japão e Lula na China

Assim, os primeiros resultados mostram uma disputa dividida entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Lula aparece à frente em países como Austrália, Nova Zelândia, China e Coreia do Sul. Já Flávio registra vantagem expressiva no Japão, além de liderar em locais como Taiwan e Hong Kong. Os números ainda são parciais e não representam o resultado consolidado da votação no exterior.

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Segundo informações divulgadas com base nos boletins de urna, 918.876 brasileiros estão aptos a votar fora do país nestas eleições. No exterior, o eleitorado vota exclusivamente para presidente da República.

Acompanhe a apuração das Eleições 2026 ao vivo

A partir das 17h deste domingo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a divulgar os resultados oficiais da apuração, incluindo os votos registrados nas seções eleitorais instaladas em outros países.

O leitor pode acompanhar a apuração das Eleições 2026, os resultados da disputa presidencial e a atualização da votação no Espírito Santo pelo AQUINOTICIAS.COM. A cobertura será conforme a divulgação dos números oficiais pela Justiça Eleitoral.

Portanto, acompanhe o portal para conferir os resultados do segundo turno e saber quem será eleito presidente da República e governador do Espírito Santo.