Renan Novaes analisa a gestão gerencial como fator para a sustentabilidade e expansão de PMEs

A longevidade e a capacidade de expansão das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) tornaram-se temas centrais no debate sobre o desenvolvimento econômico. Segundo levantamentos do setor produtivo, a ausência de planejamento prévio, a falta de controles orçamentários rígidos e a ineficiência na padronização das rotinas administrativas figuram entre as causas primárias que levam novos empreendimentos ao encerramento precoce de suas atividades nos primeiros anos de operação.

Para detalhar como a implementação de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), a análise de viabilidade mercadológica e a estruturação de controles financeiros internos podem transformar pequenas operações em negócios escaláveis e financeiramente saudáveis, o especialista em Administração de Empresas Renan Quina Novaes analisa as principais diretrizes para a governança corporativa no segmento.

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“A mortalidade de pequenas empresas raramente é causada por falta de demanda ou por ausência de boas ideias. Na maioria esmagadora dos casos, o negócio encerra suas atividades por falhas na gestão gerencial diária, descontrole do fluxo de caixa e ausência de processos padronizados. A profissionalização preventiva e o monitoramento contínuo de indicadores são os únicos caminhos para construir empresas duradouras”, afirma Renan Novaes.

Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Renan reúne uma trajetória de mais de 14 anos no comando e na estruturação de empresas em diversos segmentos do mercado. Em sua experiência executiva, esteve à frente da gestão de frotas industriais e logística de grande porte, além da concepção, implantação e administração de complexos esportivos multifuncionais, estúdios de saúde e bem-estar geridos por tecnologias de automação, e empreendimentos no setor de comércio e serviços. Suas iniciativas empresariais também contemplam a institucionalização de projetos sociais comunitários de inclusão pelo esporte.

Entre os principais vetores técnicos abordados pelo especialista para o fortalecimento das PMEs, destaca-se a necessidade de padronização e eficiência operacional por meio da criação de manuais de procedimentos e indicadores internos de desempenho (KPIs) capazes de eliminar desperdícios e elevar a produtividade. Na gestão de ativos intensivos, ressalta-se o controle rígido sobre custos fixos, depreciação e manutenção preventiva para expandir operações de alto valor sem comprometer a liquidez. Além disso, a transformação digital surge através da adoção de aplicativos corporativos e sistemas integrados para automatizar rotinas financeiras e otimizar a experiência do cliente no setor de serviços, enquanto a responsabilidade social se consolida pela criação de valor compartilhado, integrando modelos de negócios rentáveis a iniciativas comunitárias.

Atento ao cenário global e como parte da consolidação e extensão de sua trajetória técnica na área da ciência da administração, Renan Novaes desenvolve um plano de expansão internacional direcionado ao mercado norte-americano, no estado da Flórida. O projeto prevê a criação de uma empresa de consultoria administrativa e estratégica especializada na estruturação e profissionalização de pequenas e médias empresas nos Estados Unidos.

A iniciativa busca atuar de forma estruturante na redução dos índices de falha operacional de PMEs americanas, oferecendo serviços de pesquisa demográfica de mercado, análise de viabilidade, organização orçamentária interna e implementação de rotinas de controle gerencial. O projeto contempla ainda a confecção de materiais instrucionais e metodologias de ensino de gestão direcionados a centros de treinamento profissional e instituições de ensino, promovendo a autonomia gerencial de novos empreendedores e o fortalecimento do ecossistema econômico regional.