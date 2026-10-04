Renato Casagrande e Evair de Melo são eleitos senadores pelo Espírito Santo

Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) foram eleitos neste domingo (4) para representar o Espírito Santo no Senado Federal a partir de 2027. Os dois candidatos receberam a maior votação na disputa pelas duas vagas destinadas ao estado nas eleições de 2026.

A eleição para o Senado no Espírito Santo reuniu 11 candidatos. Como cada estado elegeu dois senadores neste pleito, os dois nomes mais votados garantiram as vagas para um mandato de oito anos, com início em 1º de fevereiro de 2027.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Veja os senadores eleitos pelo Espírito Santo

Renato Casagrande (PSB) — Mais de 955 mil votos Evair de Melo (Republicanos) — Mais de 951 mil votos

Trajetória de Renato Casagrande

Renato Casagrande, 65 anos, é natural de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Engenheiro florestal e advogado, iniciou sua trajetória política como deputado estadual e posteriormente ocupou o cargo de vice-governador.

Também exerceu mandato de deputado federal e foi senador pelo Espírito Santo entre 2007 e 2015. Na sequência, voltou a disputar o governo estadual e comandou o Executivo capixaba em dois períodos.

Trajetória de Evair de Melo

Evair de Melo, 54 anos, é natural de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. Engenheiro agrônomo, construiu sua trajetória profissional ligada ao setor agropecuário e ao desenvolvimento rural.

Na política, foi eleito deputado federal pelo Espírito Santo e exerceu mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados. Ao longo da atuação parlamentar, concentrou parte de seu trabalho em pautas relacionadas à agricultura, ao cooperativismo, à infraestrutura e ao desenvolvimento econômico.

Quando começa o mandato dos novos senadores

Os dois senadores eleitos pelo Espírito Santo terão mandato de oito anos. A nova legislatura começa em 1º de fevereiro de 2027 e se estende até 31 de janeiro de 2035.

A chegada dos dois novos representantes também modifica a composição da bancada capixaba no Congresso Nacional. O Espírito Santo possui três cadeiras no Senado, mas somente duas foram colocadas em disputa nas eleições de 2026.

A eleição ocorre em um momento de renovação significativa do Senado em todo o país. Ao todo, 54 das 81 cadeiras da Casa foram colocadas em disputa neste ciclo eleitoral, com duas vagas em cada estado e no Distrito Federal.

O que os senadores representam para o Espírito Santo

Os dois eleitos terão a responsabilidade de representar os interesses do Espírito Santo nas decisões do Congresso Nacional durante os próximos oito anos.

Entre as atribuições dos senadores estão a participação na elaboração de leis nacionais, a votação de propostas de emenda à Constituição, a análise de projetos de interesse do país e a fiscalização das ações do governo federal.

A bancada capixaba também poderá atuar na defesa de investimentos e políticas públicas relacionadas a áreas estratégicas para o estado, como infraestrutura, portos, logística, saúde, educação, segurança pública, agricultura, meio ambiente e desenvolvimento econômico.