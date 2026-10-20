Resultado da Lotofácil: 2 apostas de Vila Velha faturam prêmio

Duas apostas registradas em Vila Velha, no Espírito Santo, foram no concurso 3808 da Lotofácil, realizado na segunda-feira (19). Os jogos acertaram 14 dos 15 números sorteados e garantiram prêmios de aproximadamente R$ 1,9 mil cada.

De acordo com o resultado divulgado pela Caixa Econômica Federal, uma das apostas foi na Dragão da Sorte Loteria, por meio de um bolão com sete participantes. O jogo recebeu R$ 1.920,10.

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A segunda aposta foi feita na Loteria do Albinho, em uma unidade física, com um jogo simples de 15 números. Portanto, o prêmio foi de R$ 1.920,13.

Números sorteados na Lotofácil 3808

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). As dezenas sorteadas foram:

01 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24

Na faixa principal, uma apostade São Paulo acertou os 15 números e ganhou R$ 1.456.047,72. Além disso, milhares de jogadores receberam prêmios nas demais faixas de pontuação.

Confira a premiação completa do concurso 3808

A Lotofácil distribuiu prêmios para apostas que acertaram de 11 a 15 dezenas. Veja os valores e a quantidade de ganhadores em cada faixa:

15 acertos: uma aposta ganhadora, com prêmio de R$ 1.456.047,72;

uma aposta ganhadora, com prêmio de R$ 1.456.047,72; 14 acertos: 159 apostas ganhadoras, com R$ 1.920,13 para cada uma;

159 apostas ganhadoras, com R$ 1.920,13 para cada uma; 13 acertos: 6.009 apostas ganhadoras, com R$ 35;

6.009 apostas ganhadoras, com R$ 35; 12 acertos: 78.238 apostas ganhadoras, com R$ 14;

78.238 apostas ganhadoras, com R$ 14; 11 acertos: 441.683 apostas ganhadoras, com R$ 7.

Próximo sorteio da Lotofácil tem prêmio estimado em R$ 2 milhões

O próximo concurso da Lotofácil está previsto para esta terça-feira (20), com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Os apostadores podem participar escolhendo seus números nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais da Caixa, conforme as regras da modalidade.

A Lotofácil permite marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Os valores dos prêmios variam conforme a arrecadação, a quantidade de ganhadores e as regras de distribuição estabelecidas para cada concurso.