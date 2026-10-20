Resultado da Lotofácil: 2 apostas de Vila Velha faturam prêmio
Na faixa principal, uma aposta acertou os 15 números e ganhou R$ 1.456.047,72.
Duas apostas registradas em Vila Velha, no Espírito Santo, foram no concurso 3808 da Lotofácil, realizado na segunda-feira (19). Os jogos acertaram 14 dos 15 números sorteados e garantiram prêmios de aproximadamente R$ 1,9 mil cada.
De acordo com o resultado divulgado pela Caixa Econômica Federal, uma das apostas foi na Dragão da Sorte Loteria, por meio de um bolão com sete participantes. O jogo recebeu R$ 1.920,10.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A segunda aposta foi feita na Loteria do Albinho, em uma unidade física, com um jogo simples de 15 números. Portanto, o prêmio foi de R$ 1.920,13.
Números sorteados na Lotofácil 3808
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). As dezenas sorteadas foram:
01 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24
Na faixa principal, uma apostade São Paulo acertou os 15 números e ganhou R$ 1.456.047,72. Além disso, milhares de jogadores receberam prêmios nas demais faixas de pontuação.
Confira a premiação completa do concurso 3808
A Lotofácil distribuiu prêmios para apostas que acertaram de 11 a 15 dezenas. Veja os valores e a quantidade de ganhadores em cada faixa:
- 15 acertos: uma aposta ganhadora, com prêmio de R$ 1.456.047,72;
- 14 acertos: 159 apostas ganhadoras, com R$ 1.920,13 para cada uma;
- 13 acertos: 6.009 apostas ganhadoras, com R$ 35;
- 12 acertos: 78.238 apostas ganhadoras, com R$ 14;
- 11 acertos: 441.683 apostas ganhadoras, com R$ 7.
Próximo sorteio da Lotofácil tem prêmio estimado em R$ 2 milhões
O próximo concurso da Lotofácil está previsto para esta terça-feira (20), com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.
Os apostadores podem participar escolhendo seus números nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais da Caixa, conforme as regras da modalidade.
A Lotofácil permite marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
Os valores dos prêmios variam conforme a arrecadação, a quantidade de ganhadores e as regras de distribuição estabelecidas para cada concurso.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726