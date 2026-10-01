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Resultado da Lotofácil 3793: 2 apostas dividem prêmio e faturam bolada

Para o próximo concurso da Lotofácil, marcado para esta quinta-feira (1º).

Texto ilustra bilhete resultado da lotofácil de hoje
Foto: Reprodução | rede social

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3793 da Lotofácil, sorteado nesta quarta-feira (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada uma recebeu o prêmio de R$ 537.416,65.

Os números sorteados foram: 01 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25.

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Uma das apostas vencedoras saiu de Goianésia, em Goiás, e foi registrada na Loteria do Biola. O outro bilhete premiado foi feito em Indaiatuba, São Paulo, na lotérica Virada da Sorte. As duas apostas foram simples e realizadas em pontos físicos.

Para o próximo concurso da Lotofácil, marcado para esta quinta-feira (1º), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.

O valor acumulado para o concurso de final zero, de número 3800, chegou a R$ 680.580,60. Já o montante reservado para o Sorteio Especial da Independência soma R$ 6.295.815,37.

Na Lotofácil, o apostador pode escolher entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade paga prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Também é possível utilizar a Surpresinha, na qual o sistema escolhe os números, ou a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma combinação por vários concursos consecutivos.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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