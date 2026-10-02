Resultado da Lotofácil: 2 apsotas de São Paulo faturam bolada

O concurso 3794 da Lotofácil, sorteado nesta quinta-feira (1º de outubro de 2026), premiou três apostas que acertaram as 15 dezenas. Com isso, cada ganhador vai receber R$ 444.649,02, de acordo com a divisão dos prêmios divulgada pela Caixa Econômica Federal.

Entre os bilhetes da premiação, duas apostas foram no estado de São Paulo. Uma delas foi feita em Americana, por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Já a segunda saiu na capital paulista, na Lotérica Bolão Premiado, onde o jogo foi presencialmente.

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Além disso, as duas apostas paulistas foram simples, com 15 números escolhidos. Dessa forma, cada uma garantiu o prêmio individual de R$ 444.649,02, assim como a terceira aposta vencedora do concurso, cuja localização não foi informada nos dados disponíveis.

Números sorteados na Lotofácil 3794

O sorteio da Lotofácil 3794 foi realizado na quinta-feira (1º), e as dezenas que formaram a combinação vencedora foram:

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Duas apostas ganhadoras são de São Paulo

O resultado da Lotofácil 3794 também chamou a atenção pela presença de duas apostas premiadas no estado de São Paulo. Em Americana, o jogo vencedor foi registrado pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa, enquanto, na capital, a aposta foi feita na Lotérica Bolão Premiado.

Confira, a seguir, os detalhes das apostas que acertaram as 15 dezenas:

Cidade Local da aposta Prêmio Americana (SP) Canais eletrônicos R$ 444.649,02 São Paulo (SP) Lotérica Bolão Premiado R$ 444.649,02 Não informada Não informada R$ 444.649,02

Assim, as três apostas dividiram o prêmio principal do concurso, garantindo mais de R$ 444 mil para cada ganhador. No entanto, os dados disponíveis não identificam a cidade nem o local de registro da terceira aposta premiada.

Próximo sorteio da Lotofácil tem prêmio de R$ 2 milhões

Enquanto os ganhadores do concurso 3794 comemoram a premiação, os apostadores já podem se preparar para o próximo sorteio da Lotofácil, previsto para esta sexta-feira (2 de outubro de 2026).

De acordo com a estimativa da Caixa, o prêmio principal será de R$ 2 milhões. Portanto, quem pretende participar deve ficar atento ao horário limite para registrar o jogo nas casas lotéricas ou pelos canais digitais oficiais.

Por fim, os apostadores podem acompanhar os resultados, consultar a premiação por faixa e conferir outras informações sobre os concursos no

site oficial das Loterias Caixa

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