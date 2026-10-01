Resultado da Lotofácil 3794: veja quem faturou o prêmio principal
O prêmio estimado é de R$ 2 milhões para o apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas.
O sorteio do concurso 3794 da Lotofácil acontece nesta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, a partir das 21h (horário de Brasília). O prêmio estimado é de R$ 2 milhões para o apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas.
O resultado será divulgado após a realização do sorteio. As dezenas oficiais serão inseridas nesta página assim que forem disponibilizadas pela Caixa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Resultado da Lotofácil 3794
Dezenas sorteadas:
08 – 13 – 03 – 21 – 19 – 18 – 15 – 23 – 06 – 04 – 24 – 05 – 01 – 12 – 10
O concurso 3794 faz parte da programação regular da Lotofácil. A modalidade permite apostas com números de 1 a 25, e o prêmio principal é destinado aos jogadores que acertarem todos os 15 números sorteados.
Além da faixa principal, a Lotofácil também distribui valores para apostas que acertam 11, 12, 13 e 14 dezenas. Dessa forma, mesmo quem não conseguir os 15 acertos pode ter direito a uma premiação.
Que horas sai?
O sorteio da Lotofácil 3794 está previsto para ocorrer a partir das 21h desta quinta-feira (1º), no horário oficial de Brasília.
Depois do sorteio, é necessário aguardar a divulgação do resultado oficial para conferir as dezenas, o número de apostas vencedoras e os valores destinados a cada faixa de premiação.
Como conferir o resultado
O apostador pode verificar o resultado pelos canais oficiais das Loterias Caixa e também conferir as dezenas publicadas nesta matéria após a realização do concurso.
Portanto, para confirmar uma possível premiação, é importante comparar todos os números da aposta com o resultado oficial e observar a faixa de acertos correspondente.
Quanto custa apostar ?
A aposta simples da Lotofácil é com 15 números entre os 25 disponíveis. O valor da aposta pode variar conforme a quantidade de dezenas escolhidas pelo jogador.
Porém, quanto mais números no volante, maior é o preço da aposta e também aumentam as possibilidades matemáticas de acertar as dezenas sorteadas.
Quando é o próximo sorteio?
Após o concurso 3794, a Lotofácil segue normalmente com seu calendário de sorteios. A próxima edição terá novo número de concurso e uma nova estimativa de prêmio, conforme a arrecadação e os resultados das faixas anteriores.
Atenção: os números sorteados e os valores de premiação devem ser nos canais oficiais das Loterias Caixa. A publicação do resultado nesta matéria passará por atualização após a divulgação oficial.
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