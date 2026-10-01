Resultado da Lotofácil 3794: veja quem faturou o prêmio principal

O sorteio do concurso 3794 da Lotofácil acontece nesta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, a partir das 21h (horário de Brasília). O prêmio estimado é de R$ 2 milhões para o apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas.

O resultado será divulgado após a realização do sorteio. As dezenas oficiais serão inseridas nesta página assim que forem disponibilizadas pela Caixa.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Resultado da Lotofácil 3794

Dezenas sorteadas:

08 – 13 – 03 – 21 – 19 – 18 – 15 – 23 – 06 – 04 – 24 – 05 – 01 – 12 – 10

O concurso 3794 faz parte da programação regular da Lotofácil. A modalidade permite apostas com números de 1 a 25, e o prêmio principal é destinado aos jogadores que acertarem todos os 15 números sorteados.

Além da faixa principal, a Lotofácil também distribui valores para apostas que acertam 11, 12, 13 e 14 dezenas. Dessa forma, mesmo quem não conseguir os 15 acertos pode ter direito a uma premiação.

Que horas sai?

O sorteio da Lotofácil 3794 está previsto para ocorrer a partir das 21h desta quinta-feira (1º), no horário oficial de Brasília.

Depois do sorteio, é necessário aguardar a divulgação do resultado oficial para conferir as dezenas, o número de apostas vencedoras e os valores destinados a cada faixa de premiação.

Como conferir o resultado

O apostador pode verificar o resultado pelos canais oficiais das Loterias Caixa e também conferir as dezenas publicadas nesta matéria após a realização do concurso.

Portanto, para confirmar uma possível premiação, é importante comparar todos os números da aposta com o resultado oficial e observar a faixa de acertos correspondente.

Quanto custa apostar ?

A aposta simples da Lotofácil é com 15 números entre os 25 disponíveis. O valor da aposta pode variar conforme a quantidade de dezenas escolhidas pelo jogador.

Porém, quanto mais números no volante, maior é o preço da aposta e também aumentam as possibilidades matemáticas de acertar as dezenas sorteadas.

Quando é o próximo sorteio?

Após o concurso 3794, a Lotofácil segue normalmente com seu calendário de sorteios. A próxima edição terá novo número de concurso e uma nova estimativa de prêmio, conforme a arrecadação e os resultados das faixas anteriores.

Atenção: os números sorteados e os valores de premiação devem ser nos canais oficiais das Loterias Caixa. A publicação do resultado nesta matéria passará por atualização após a divulgação oficial.