Resultado da Lotofácil 3797: aposta de cidade do ES ganha prêmio
Como ninguém levou o prêmio principal.
O concurso 3797 da Lotofácil acumulou após o sorteio realizado no domingo (5), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Uma aposta feita em Aracruz, no Espírito Santo, acertou 14 números e garantiu prêmio de R$ 2.289,59.
As 15 dezenas sorteadas foram: 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20 e 23.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Como ninguém levou o prêmio principal, a estimativa para o próximo concurso, marcado para esta terça-feira (6), é de R$ 5 milhões.
Entre as apostas premiadas com 14 acertos está um jogo simples registrado na Lotérica Boa Sorte, em Aracruz. A aposta capixaba recebeu R$ 2.289,59.
O valor acumulado para o próximo concurso chegou a R$ 1.801.724,37. Já o montante reservado para o concurso de final zero, de número 3800, está em R$ 1.716.128,11. O acumulado destinado ao Sorteio Especial da Independência soma R$ 7.849.136,69.
Na Lotofácil, o apostador pode escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. A modalidade paga prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
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