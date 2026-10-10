Resultado da Lotofácil 3801: 4 apostas acertam números e dividem bolada

Quatro apostas acertaram os 15 números da Lotofácil no concurso 3801, realizado nesta sexta-feira (9), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada uma das apostas vencedoras vai receber R$ 322.726,10.

Os bilhetes premiados saíram para Porto Seguro, na Bahia; São José dos Pinhais, no Paraná; Alta Floresta D’Oeste, em Rondônia; e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Todas as apostas vencedoras foram simples e realizadas em casas lotéricas físicas.

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Os números sorteados na Lotofácil 3801 foram:

03 – 04 – 07 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24

Com quatro ganhadores na faixa principal, o concurso distribuiu R$ 1.290.904,40 apenas entre as apostas que acertaram todas as dezenas. Nenhuma das apostas vencedoras foi registrada no Espírito Santo.

O próximo sorteio da Lotofácil está previsto para domingo (11), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Além disso, o valor acumulado para o concurso de final zero, de número 3810, chegou a R$ 208.210,39.

Já a quantia reservada para o Sorteio Especial da Independência alcançou R$ 9.759.712,20, conforme os dados divulgados para o concurso.

Para participar da Lotofácil, o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade oferece premiações para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Os jogadores também podem utilizar a Surpresinha, na qual o sistema seleciona os números automaticamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.