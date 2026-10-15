Resultado da Lotofácil 3805 hoje: veja os números sorteados
O concurso tem prêmio estimado em R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas sorteadas.
O resultado da Lotofácil 3805 será nesta quinta-feira (15), a partir das 21h (horário de Brasília). O concurso tem prêmio estimado em R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas sorteadas.
O sorteio será pela Caixa Econômica Federal. Portanto, assim que os números saírem oficialmente, a lista de dezenas e as informações sobre as apostas sairão nesta página.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Resultado da Lotofácil 3805
- Concurso: 3805
- Data do sorteio: quinta-feira, 15 de outubro de 2026
- Horário: 21h
- Prêmio estimado: R$ 5 milhões
- Números sorteados: aguardando divulgação oficial
- Ganhadores: a confirmar
Como funciona a premiação?
Na Lotofácil, o jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Porém, recebem prêmios as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
Entretanto, a aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50. Portanto, Quanto maior a quantidade de dezenas escolhidas, maior o preço da aposta e também o número de combinações contempladas no jogo.
Quanto custa apostar?
Confira os valores das apostas conforme a quantidade de números marcados:
|Dezenas escolhidas
|Preço da aposta
|15 números
|R$ 3,50
|16 números
|R$ 56,00
|17 números
|R$ 476,00
|18 números
|R$ 2.856,00
|19 números
|R$ 13.566,00
|20 números
|R$ 54.264,00
Quando acontece o próximo sorteio?
Os sorteios regulares da Lotofácil são de segunda-feira a sábado, a partir das 21h, conforme o calendário das Loterias Caixa. Entretanto, a data e o prêmio estimado do próximo concurso devem ser confirmados após a divulgação do resultado oficial.
Assim, as apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa, respeitando os horários de encerramento.
Atenção: as Loterias Caixa são destinadas a maiores de 18 anos. Aposte com responsabilidade.
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