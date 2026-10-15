Resultado da Lotofácil 3805 hoje: veja os números sorteados

O resultado da Lotofácil 3805 será nesta quinta-feira (15), a partir das 21h (horário de Brasília). O concurso tem prêmio estimado em R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas sorteadas.

O sorteio será pela Caixa Econômica Federal. Portanto, assim que os números saírem oficialmente, a lista de dezenas e as informações sobre as apostas sairão nesta página.

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Resultado da Lotofácil 3805

Concurso: 3805

3805 Data do sorteio: quinta-feira, 15 de outubro de 2026

quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Horário: 21h

21h Prêmio estimado: R$ 5 milhões

R$ 5 milhões Números sorteados: aguardando divulgação oficial

aguardando divulgação oficial Ganhadores: a confirmar

Como funciona a premiação?

Na Lotofácil, o jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Porém, recebem prêmios as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Entretanto, a aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50. Portanto, Quanto maior a quantidade de dezenas escolhidas, maior o preço da aposta e também o número de combinações contempladas no jogo.

Quanto custa apostar?

Confira os valores das apostas conforme a quantidade de números marcados:

Dezenas escolhidas Preço da aposta 15 números R$ 3,50 16 números R$ 56,00 17 números R$ 476,00 18 números R$ 2.856,00 19 números R$ 13.566,00 20 números R$ 54.264,00

Quando acontece o próximo sorteio?

Os sorteios regulares da Lotofácil são de segunda-feira a sábado, a partir das 21h, conforme o calendário das Loterias Caixa. Entretanto, a data e o prêmio estimado do próximo concurso devem ser confirmados após a divulgação do resultado oficial.

Assim, as apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa, respeitando os horários de encerramento.

Atenção: as Loterias Caixa são destinadas a maiores de 18 anos. Aposte com responsabilidade.