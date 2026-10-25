Resultado da Lotofácil 3813: 3 apostas do Sul do ES faturam prêmio

Duas apostas registradas em municípios do Espírito Santo acertaram 14 dos 15 números sorteados no concurso 3813 da Lotofácil, realizado neste sábado (24). Os jogos premiados foram feitos em Venda Nova do Imigrante e Anchieta, no Sul do Estado, e cada um vai receber R$ 2.278,37.

O sorteio terminou sem ganhadores na faixa principal, destinada às apostas que acertam os 15 números. Com isso, o prêmio estimado da Lotofácil subiu para R$ 5 milhões no próximo concurso, marcado para segunda-feira (26).

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Lotofácil premia apostas em Venda Nova do Imigrante e Anchieta

Em Venda Nova do Imigrante, uma aposta simples registrada pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa garantiu o prêmio de R$ 2.278,37. Assim, o jogo teve 15 números e acertou 14 dezenas sorteadas.

Já em Anchieta, outra aposta simples, realizada presencialmente na lotérica Show de Bola, também conquistou 14 acertos e receberá o mesmo valor.

As duas apostas capixabas fazem parte das 217 ganhadoras da faixa de 14 acertos em todo o país. Cada uma receberá R$ 2.278,37, conforme a divisão da premiação do concurso.

Confira os números sorteados na Lotofácil 3813

As dezenas sorteadas no concurso 3813 da Lotofácil foram:

04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 23 – 25

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), no sábado (24 de outubro de 2026).

Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas, e o prêmio principal acumulou para o próximo concurso.

Veja a premiação completa da Lotofácil 3813

Além das apostas com 14 acertos no Espírito Santo, milhares de jogadores foram contemplados nas demais faixas de premiação.

Confira os resultados:

15 acertos: não houve ganhadores;

não houve ganhadores; 14 acertos: 217 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 2.278,37 para cada uma;

217 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 2.278,37 para cada uma; 13 acertos: 7.335 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35 por aposta;

7.335 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35 por aposta; 12 acertos: 90.378 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 14 por aposta;

90.378 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 14 por aposta; 11 acertos: 487.151 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 7 por aposta.

Próximo sorteio da Lotofácil pode pagar R$ 5 milhões

Com o prêmio principal acumulado, a estimativa da Caixa para o concurso seguinte é de R$ 5 milhões. Porém, o próximo sorteio está previsto para segunda-feira (26).

Entretanto, a Lotofácil permite escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Para ganhar o prêmio principal, é necessário acertar todas as 15 dezenas sorteadas. Também há premiações para quem acerta 11, 12, 13 ou 14 números.

Os valores e a quantidade de ganhadores variam conforme o resultado de cada concurso e as regras de distribuição da premiação.