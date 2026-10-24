Resultado da Lotofácil: 4 apostas do ES faturam prêmio
Apostas feitas em Guarapari, Mantenópolis, Vila Velha e Vitória acertaram 14 números no concurso 3812 e garantiram prêmios de R$ 1.024,45 cada.
Quatro apostas realizadas no Espírito Santo acertaram 14 números no concurso 3812 da Lotofácil, sorteado na sexta-feira (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os bilhetes premiados são das cidades de Guarapari, Mantenópolis, Vila Velha e Vitória, e cada apostador garantiu R$ 1.024,45.
Em Guarapari, a aposta vencedora foi registrada na Guara Sorte Loterias. Já em Mantenópolis, no Noroeste capixaba, o bilhete premiado saiu da lotérica Central da Sorte.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na Grande Vitória, duas apostas também garantiram premiações. Em Vila Velha, o jogo foi realizado por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa, enquanto na capital, Vitória, a aposta foi registrada na Estrela Loterias.
Todos os bilhetes premiados foram apostas simples, com 15 números marcados.
Confira as cidades do ES que acertaram 14 números na Lotofácil
|Cidade
|Local da aposta
|Prêmio
|Guarapari
|Guara Sorte Loterias
|R$ 1.024,45
|Mantenópolis
|Central da Sorte
|R$ 1.024,45
|Vila Velha
|Canais eletrônicos
|R$ 1.024,45
|Vitória
|Estrela Loterias
|R$ 1.024,45
Somadas, as quatro apostas capixabas receberam R$ 4.097,80 em premiações.
O próximo concurso da Lotofácil está previsto para este sábado (24), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
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