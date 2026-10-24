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Resultado da Lotofácil: 4 apostas do ES faturam prêmio

Apostas feitas em Guarapari, Mantenópolis, Vila Velha e Vitória acertaram 14 números no concurso 3812 e garantiram prêmios de R$ 1.024,45 cada.

texto ilustra bilhete com Resultado da Lotofácil
Foto: Reprodução | Rede social

Quatro apostas realizadas no Espírito Santo acertaram 14 números no concurso 3812 da Lotofácil, sorteado na sexta-feira (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os bilhetes premiados são das cidades de Guarapari, Mantenópolis, Vila Velha e Vitória, e cada apostador garantiu R$ 1.024,45.

Em Guarapari, a aposta vencedora foi registrada na Guara Sorte Loterias. Já em Mantenópolis, no Noroeste capixaba, o bilhete premiado saiu da lotérica Central da Sorte.

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Na Grande Vitória, duas apostas também garantiram premiações. Em Vila Velha, o jogo foi realizado por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa, enquanto na capital, Vitória, a aposta foi registrada na Estrela Loterias.

Todos os bilhetes premiados foram apostas simples, com 15 números marcados.

Confira as cidades do ES que acertaram 14 números na Lotofácil

CidadeLocal da apostaPrêmio
GuarapariGuara Sorte LoteriasR$ 1.024,45
MantenópolisCentral da SorteR$ 1.024,45
Vila VelhaCanais eletrônicosR$ 1.024,45
VitóriaEstrela LoteriasR$ 1.024,45

Somadas, as quatro apostas capixabas receberam R$ 4.097,80 em premiações.

O próximo concurso da Lotofácil está previsto para este sábado (24), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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