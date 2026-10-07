Resultado da Lotofácil: 6 bilhetes de cidades do ES são premiados

Seis apostas feitas no Espírito Santo acertaram 14 números no concurso 3798 da Lotofácil, sorteado nesta terça-feira (6), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Desse modo, os jogos premiados foram registrados em cinco municípios capixabas.

As dezenas sorteadas foram 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 18, 19, 20 e 23. Assim, entre os ganhadores no Estado, há apostas simples e bolões feitos presencialmente e pelos canais digitais.

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Em Ibatiba, um bolão registrado na Loteria Ibatiba acertou 14 números e recebeu R$ 2.048,48. Já em Linhares, uma aposta simples feita pelos canais eletrônicos garantiu R$ 2.048,52.

Na Serra, um bolão de 17 números registrado na Loteria Laranjeiras faturou R$ 6.145,50. Em Vila Velha, duas apostas simples também acertaram 14 dezenas. Os jogos foram feitos na Loteria Itaparica e na Risque Ganhe Loteria, com prêmio de R$ 2.048,52 para cada aposta.

Além disso, a lista de ganhadores capixabas também inclui Vitória. Um bolão de 17 números, registrado na Ligue Loteria, recebeu R$ 6.145,50 ao acertar 14 dezenas.

Próximo sorteio

O próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta quarta-feira (7), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O valor acumulado para o concurso de final zero, de número 3800, está em R$ 2.192.015,46. Porém, já o acumulado para o Sorteio Especial da Independência soma R$ 8.562.967,72.

Na Lotofácil, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade paga prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Também é possível utilizar a Surpresinha ou repetir a mesma aposta em concursos consecutivos por meio da Teimosinha.