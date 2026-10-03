Resultado da Lotofácil: aposta única ganha R$ 1,4 milhão; confira os números sorteados
Além disso, a Lotofácil também distribuiu premiações para os apostadores que acertaram 14, 13, 12 ou 11 números.
O resultado da Lotofácil 3795, sorteado na noite desta sexta-feira (2 de outubro de 2026), premiou uma aposta com o valor de R$ 1.452.755,06. O jogo acertou as 15 dezenas do concurso e foi registrado por meio de um canal eletrônico, ou seja, pela internet.
As dezenas sorteadas foram: 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22 e 24. Com isso, o concurso terminou com um ganhador na faixa principal, que levou sozinho o prêmio milionário.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Além disso, a Lotofácil também distribuiu premiações para os apostadores que acertaram 14, 13, 12 ou 11 números. A modalidade permite que os participantes escolham de 15 a 20 dezenas entre as 25 disponíveis no volante, com diferentes faixas de premiação conforme a quantidade de acertos.
Próximo sorteio da Lotofácil
Após o sorteio do concurso 3795, a expectativa agora se volta para o próximo concurso da Lotofácil. Os apostadores podem registrar seus jogos nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal ou pelos canais digitais oficiais, respeitando o horário limite para as apostas.
Por fim, quem participou do concurso desta sexta-feira pode conferir o bilhete e verificar se conquistou alguma das faixas de premiação. A consulta dos resultados e dos detalhes sobre os ganhadores também pode ser feita nos canais oficiais das Loterias CAIXA.
O próximo concurso da Lotofácil (3796) será realizado neste sábado, 3 de outubro de 2026, a partir das 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões, segundo o calendário das Loterias CAIXA. O sorteio foi antecipado devido ao primeiro turno das eleições, originalmente marcado para domingo (4).
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