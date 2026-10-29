Resultado da Lotofácil: apostas de 3 cidades capixabas acertam 14 números e faturam bolada

Três cidades do Espírito Santo tiveram apostas premiadas com 14 acertos no concurso 3816 da Lotofácil, realizado nesta quarta-feira (28), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Apostadores de Guarapari, São Gabriel da Palha e Serra acertaram 14 números e garantiram prêmios de aproximadamente R$ 2,2 mil.

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Em Guarapari, a aposta premiada foi um bolão registrado na lotérica Guarapari da Sorte, com prêmio de R$ 2.243,00.

Em São Gabriel da Palha, uma aposta simples feita pelos canais eletrônicos recebeu R$ 2.243,02.

Além disso, na Serra, outra aposta simples, foi registrada na Lotérica Avenida e também acertou 14 dezenas e garantiu R$ 2.243,02.

As 15 dezenas sorteadas foram:

01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 22 – 24 – 25

Portanto, com o resultado, a estimativa de prêmio para o próximo concurso da Lotofácil, marcado para quinta-feira (29 de outubro), é de R$ 5 milhões.

Para participar, o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Assim, a aposta mínima, com 15 dezenas, dá direito a concorrer às faixas de premiação de 11, 12, 13, 14 e 15 acertos.

Dessa forma, as apostas podem ser realizadas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa, até o horário limite estabelecido para o sorteio.