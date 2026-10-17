Resultado da Lotofácil: bolão feito em cidade do Sul do ES fatura prêmio
Duas apostas acertaram os 15 números e foram premiadas na faixa principal.
Uma aposta registrada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acertou 14 dos 15 números sorteados no concurso 3806 da Lotofácil, realizado nesta sexta-feira (16). O jogo ganhou R$ 2.642,45 na faixa de 14 acertos e foi a única aposta identificada no Sul do Estado entre as premiadas nessa categoria.
A aposta foi registrada na Loteria da Real Ltda., na modalidade bolão, com cinco cotas. Considerando a divisão igualitária do prêmio, cada cota corresponde a aproximadamente R$ 528,49.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Números sorteados na Lotofácil 3806
As dezenas sorteadas foram: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 24 e 25.
Duas apostas acertaram os 15 números e foram premiadas na faixa principal. O bolão de Cachoeiro ficou na faixa de 14 acertos, que também garante premiação na modalidade.
Próximo sorteio da Lotofácil
O próximo concurso está previsto para domingo (18 de outubro de 2026), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
A Lotofácil premia apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números entre os 25 disponíveis no volante.
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