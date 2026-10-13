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Resultado da Lotofácil: confira as apostas ganhadoras

O valor previsto para o concurso 3803 é de R$ 2 milhões.

texto ilustra bilhete com Resultado da Lotofácil
Foto: Reprodução | Rede social

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (13) o sorteio do concurso 3803 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Os apostadores aguardam a divulgação das 15 dezenas que definirão os ganhadores da noite.

A extração está prevista para as 21h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O público poderá acompanhar os resultados pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

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O valor previsto para o concurso 3803 é de R$ 2 milhões. No sorteio anterior, realizado no domingo (11), duas apostas acertaram as 15 dezenas e receberam R$ 820.218,59 cada. Os bilhetes premiados saíram para Itumbiara, em Goiás, e Teresina, no Piauí.

Na Lotofácil, o jogador escolhe entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. A modalidade distribui prêmios para apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Números da Lotofácil

Os números da Lotofácil ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.

Números sorteados: xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx.

Resultado da Lotofácil

A Caixa divulgará o resultado oficial do concurso 3803 após a realização do sorteio desta terça-feira (13). A apuração também permitirá identificar quantas apostas acertaram as 15 dezenas e o valor destinado a cada ganhador.

Próximo sorteio da Lotofácil

Após o concurso 3803, a previsão é que a Lotofácil realize uma nova extração na quarta-feira (14), conforme o calendário regular da modalidade. A Caixa divulgará a estimativa do próximo prêmio após a apuração desta terça-feira.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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