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Resultado da Lotofácil: confira as apostas ganhadoras

Duas apostas acertaram os 15 números e dividiram o prêmio principal

texto ilustra bilhete com Resultado da Lotofácil
Foto: Reprodução | Rede social

A Lotofácil não terá sorteio nesta segunda-feira, 12 de outubro de 2026. A suspensão ocorre em razão do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, que alterou o calendário das loterias da Caixa Econômica Federal.

Com a mudança, o próximo sorteio será realizado nesta terça-feira (13), a partir das 21h, pelo horário de Brasília. O concurso 3803 tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.

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Resultado do último concurso da Lotofácil

Enquanto aguardam a próxima extração, os apostadores podem conferir os números sorteados no concurso 3802, realizado no domingo (11).

As dezenas sorteadas foram:

02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24

Duas apostas acertaram os 15 números e dividiram o prêmio principal, com cerca de R$ 820 mil para cada ganhador.

Até que horas é possível apostar na Lotofácil?

Os interessados em participar do concurso 3803 podem registrar suas apostas até as 19h desta terça-feira (13). O prazo vale para as lotéricas físicas e para os canais digitais oficiais das Loterias Caixa.

Na Lotofácil, o jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganha o prêmio principal quem acertar as 15 dezenas sorteadas. A modalidade também premia apostas com 11, 12, 13 ou 14 acertos.

O sorteio está previsto para as 21h, e o prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 2 milhões.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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