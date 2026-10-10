Resultado da Lotofácil: confira os números sorteados
Os apostadores poderão consultar os resultados no site oficial das Loterias Caixa.
O sorteio da Lotofácil 3802 acontece neste domingo (11), às 11h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. A Caixa Econômica Federal realizará o concurso no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os apostadores aguardam a divulgação das 15 dezenas que definirão os vencedores da faixa principal.
O público poderá acompanhar o sorteio ao vivo pelos canais oficiais da Caixa. Após a extração dos números, a instituição divulgará o resultado e a quantidade de apostas premiadas em cada faixa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O concurso anterior, de número 3801, aconteceu na sexta-feira (9) e premiou quatro apostas com 15 acertos. Cada uma recebeu R$ 322.726,10. Os bilhetes vencedores saíram para Porto Seguro (BA), São José dos Pinhais (PR), Alta Floresta D’Oeste (RO) e Porto Alegre (RS). Portanto, o prêmio principal não acumulou.
A Lotofácil permite que os jogadores escolham de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade distribui prêmios para apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
Números da Lotofácil
Os números da Lotofácil ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.
Números sorteados: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx.
Resultado da Lotofácil
A Caixa divulgará o resultado oficial da Lotofácil 3802 após o sorteio deste domingo (11). Além das dezenas sorteadas, a apuração indicará se houve ganhadores na faixa principal e quanto cada aposta vencedora receberá.
A matéria poderá ser atualizada com os números e os valores oficiais assim que a instituição concluir a apuração.
Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?
Após o concurso deste domingo, a Lotofácil tem novo sorteio previsto para segunda-feira (12), às 21h. A Caixa divulgará a estimativa do próximo prêmio depois da apuração do concurso 3802.
Desse modo, os apostadores poderão consultar os resultados no site oficial das Loterias Caixa.
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