Resultado da Lotofácil: única aposta da Região Serrana do ES fatura prêmio

A Lotofácil acumulou no concurso 3809, realizado na terça-feira (20), e não teve ganhadores na faixa principal, destinada às apostas que acertam os 15 números sorteados. No entanto, uma aposta registrada em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo, acertou 14 dezenas e garantiu um prêmio de R$ 1.924,65.

O jogo premiado foi registrado na Lotérica Pedra Azul, por meio de uma aposta simples, com 15 números. De acordo com o detalhamento da premiação, apenas uma aposta do Sul do Espírito Santo foi identificada entre as ganhadoras com 14 acertos, conforme os dados fornecidos.

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Com o resultado, o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio, marcado para esta quarta-feira (21), é de R$ 8 milhões.

Veja os números sorteados na Lotofácil 3809

O sorteio do concurso 3809 ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). As 15 dezenas sorteadas foram:

01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 25

Nenhuma aposta acertou todos os números. Por isso, o prêmio máximo foi acumulado para o próximo concurso.

Lotofácil premia apostas em quatro faixas

Apesar de não haver ganhadores com 15 acertos, milhares de apostas receberam prêmios nas demais faixas de pontuação. Confira a distribuição:

15 acertos: não houve ganhadores;

não houve ganhadores; 14 acertos: 154 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.924,65 cada;

154 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.924,65 cada; 13 acertos: 6.939 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35 cada;

6.939 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35 cada; 12 acertos: 94.823 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 14 cada;

94.823 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 14 cada; 11 acertos: 513.223 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 7 cada.

A arrecadação total do concurso 3809 foi de R$ 19.228.268,50.

Quanto a Lotofácil pode pagar no próximo sorteio?

O concurso 3810 será realizado nesta quarta-feira (21), com prêmio estimado em R$ 8 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Além do valor previsto para o próximo sorteio, o acumulado destinado ao concurso de final zero, também identificado como 3810, está em R$ 3.794.569,46. Já o montante acumulado para o Sorteio Especial da Independência chega a R$ 13.018.871,88.

As apostas podem ser nas casas lotéricas e pelos canais oficiais da Caixa, respeitando os horários e as regras para cada modalidade.

Assim, a Lotofácil permite escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. São as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A chance de ganhar varia conforme a quantidade de números escolhidos.

Atenção: os resultados e valores apresentados correspondem às informações fornecidas para o concurso 3809. Para confirmar o resultado oficial e os detalhes do próximo sorteio, consulte os canais da Caixa Econômica Federal.