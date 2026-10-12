Resultado da Lotofácil: única aposta de Goiás fatura bolada

Uma aposta de Itumbiara, no sul de Goiás, acertou as 15 dezenas da Lotofácil no concurso 3802, sorteado neste domingo (11). Com o resultado, o jogo garantiu um prêmio de R$ 820.218,59 e colocou o município entre os destaques da loteria.

A aposta saiu pela Lotérica Pé Quente e ocorreu na modalidade digital. Além disso, o registro indica que o apostador participou de um bolão com 25 cotas.

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Goiás teve apenas uma aposta vencedora na faixa principal deste concurso. Ao todo, duas apostas acertaram os 15 números e conquistaram o prêmio máximo. Dessa maneira, a aposta goiana ficou entre as ganhadoras do sorteio.

Confira os números sorteados na Lotofácil 3802

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Na ocasião, a Caixa sorteou as seguintes dezenas:

02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24

Veja quanto cada faixa da Lotofácil pagou

Além dos ganhadores dos 15 acertos, milhares de apostadores também receberam prêmios nas demais faixas. Confira, a seguir, a distribuição completa:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, com R$ 820.218,59 para cada uma;

2 apostas ganhadoras, com R$ 820.218,59 para cada uma; 14 acertos: 344 apostas ganhadoras, com R$ 1.428,41 cada;

344 apostas ganhadoras, com R$ 1.428,41 cada; 13 acertos: 9.863 apostas ganhadoras, com R$ 35 cada;

9.863 apostas ganhadoras, com R$ 35 cada; 12 acertos: 106.713 apostas ganhadoras, com R$ 14 cada;

106.713 apostas ganhadoras, com R$ 14 cada; 11 acertos: 527.843 apostas ganhadoras, com R$ 7 cada.

Enquanto os dois jogos vencedores ficaram com o prêmio principal, as demais faixas contemplaram apostas que acertaram de 11 a 14 dezenas. Ao todo, a loteria distribuiu prêmios em todas as cinco faixas previstas.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

Após o concurso deste domingo, a Lotofácil volta a sortear na terça-feira (13 de outubro de 2026). Para essa edição, a estimativa de prêmio chega a R$ 2 milhões.

Por isso, os apostadores que pretendem participar devem ficar atentos ao calendário e às regras da modalidade. Por fim, vale lembrar que os interessados podem consultar os resultados oficiais e os detalhes da premiação nos canais das Loterias Caixa.