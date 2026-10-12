Resultado da Mega-Sena: 15 apostas de MG divem prêmio

Quinze apostas registradas em Minas Gerais acertaram cinco números no concurso 3069 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (11). Os jogos premiados estão distribuídos por 14 cidades do estado, com apostas realizadas em lotéricas físicas e pela internet. Cada aposta simples contemplada recebeu R$ 26.095,23, enquanto duas apostas ganharam R$ 52.190,46 cada.

As dezenas sorteadas foram 05, 19, 22, 44, 47 e 57. Como nenhuma aposta acertou os seis números, o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio, previsto para quarta-feira (14), é de R$ 150 milhões.

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Veja as cidades de Minas Gerais com apostas premiadas

Bandeira do Sul, Belo Horizonte, Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Formiga, Gurinhatã, Itabirito, Juiz de Fora, Santa Juliana, Senador Firmino, Sete Lagoas e Uberlândia estão entre os municípios com ganhadores da quina.

Belo Horizonte se destaca pelo número de apostas premiadas. A capital mineira teve cinco registros de jogos que acertaram cinco dezenas, incluindo apostas feitas em lotéricas e por canais digitais. Conselheiro Lafaiete também aparece na lista, com dois jogos contemplados.

Outras cidades tiveram apostas premiadas, como Bandeira do Sul, Divinópolis, Formiga, Gurinhatã, Itabirito, Juiz de Fora, Santa Juliana, Senador Firmino, Sete Lagoas e Uberlândia.

Duas apostas recebem mais de R$ 52 mil

Entre os ganhadores mineiros, duas apostas receberam R$ 52.190,46 cada. Os jogos foram registrados em Belo Horizonte, por meio do Internet Banking da Caixa, e em Gurinhatã, na Lotérica Trevo da Sorte.

Já uma aposta feita em Itabirito foi registrada como bolão com oito cotas e recebeu R$ 26.095,20 pela quina. Nesse caso, o prêmio deve ser dividido conforme as cotas e as regras do bolão.

Próximo sorteio da Mega-Sena

Assim, com o prêmio principal acumulado, a Mega-Sena pode pagar R$ 150 milhões no concurso previsto para quarta-feira (14). O valor acumulado para o próximo concurso é de R$ 137.920.959,97, conforme os dados divulgados pela Caixa.

Para jogar, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível participar por meio de bolões oficiais, lotéricas credenciadas e canais digitais autorizados.

Entretanto, a quina é a faixa de premiação destinada a quem acerta cinco das seis dezenas sorteadas. Já quem acerta quatro números recebe o prêmio da quadra.