Resultado da Mega-Sena: 18 apostas do Sul do ES faturam prêmio

Apostas registradas em municípios do Sul do Espírito Santo estão entre as ganhadoras do concurso 3.070 da Mega-Sena, sorteado nesta quarta-feira (14). Os jogos acertaram quatro das seis dezenas sorteadas e garantiram prêmios individuais de R$ 1.071,93.

Os números sorteados foram 19, 27, 29, 43, 54 e 60. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo concurso é de R$ 170 milhões.

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De acordo com o resultado da Caixa Econômica Federal, houve 7.384 apostas ganhadoras na faixa de quatro acertos em todo o país. Outras 91 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 52.767,96 cada.

Cidades do Sul do ES têm apostas premiadas

Entre os municípios da região com apostas premiadas estão Apiacá, Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Piúma e Presidente Kennedy.

Em Cachoeiro de Itapemirim, as apostas vencedoras foram em diferentes canais, incluindo casas lotéricas e o Internet Banking da Caixa. Também houve jogos premiados em estabelecimentos de outras cidades da região.

Em Marataízes, uma das apostas foi na Caneco de Ouro Loterias, por meio de um bolão com quatro participantes. Nesse caso, o prêmio de R$ 1.071,92 corresponde à faixa de quatro acertos, conforme os dados informados.

As apostas premiadas na região acertaram quatro dezenas e não levaram o prêmio principal. Os valores variam conforme a modalidade e as características de cada jogo.

Próximo sorteio pode pagar R$ 170 milhões

Com o prêmio principal acumulado, a Mega-Sena tem estimativa de pagar R$ 170 milhões no próximo sorteio, previsto para domingo (18 de outubro).

Para ganhar o prêmio máximo, é necessário acertar as seis dezenas sorteadas. Também há premiações para quem acerta quatro ou cinco números.

Os resultados e as informações sobre os valores dos prêmios podem ser consultados nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.