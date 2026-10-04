Loterias

Resultado da Mega-Sena 3066: confira as dezenas sorteadas neste sábado (3)

Confira as seis dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena deste sábado (3).

Imagem ilustra bilhete com o resultado da mega sena de ontem
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil.

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (3), o concurso 3.066 da Mega-Sena. O prêmio principal acumulou e pode chegar a R$ 92 milhões no próximo sorteio, marcado para terça-feira (6).

As seis dezenas sorteadas foram:

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04 – 06 – 09 – 13 – 28 – 48

Nenhuma aposta acertou os seis números do concurso. Com isso, o prêmio da faixa principal acumulou para o próximo sorteio.

Na quina, 118 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 25.224,37. Já na quadra, 8.062 apostas tiveram quatro acertos e ganharão R$ 608,56 cada.

O sorteio deste sábado foi realizado excepcionalmente por causa do primeiro turno das Eleições 2026, que acontece neste domingo (4). Normalmente, o concurso seria realizado no domingo.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (6), com prêmio estimado em R$ 92 milhões.

(158) Loterias CAIXA | 03/10/2026 – YouTube

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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Mega-Sena

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