Resultado da Mega-Sena 3066: confira as dezenas sorteadas neste sábado (3)
Confira as seis dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena deste sábado (3).
A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (3), o concurso 3.066 da Mega-Sena. O prêmio principal acumulou e pode chegar a R$ 92 milhões no próximo sorteio, marcado para terça-feira (6).
As seis dezenas sorteadas foram:Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
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Nenhuma aposta acertou os seis números do concurso. Com isso, o prêmio da faixa principal acumulou para o próximo sorteio.
Na quina, 118 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 25.224,37. Já na quadra, 8.062 apostas tiveram quatro acertos e ganharão R$ 608,56 cada.
O sorteio deste sábado foi realizado excepcionalmente por causa do primeiro turno das Eleições 2026, que acontece neste domingo (4). Normalmente, o concurso seria realizado no domingo.
O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (6), com prêmio estimado em R$ 92 milhões.
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