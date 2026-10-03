Resultado da Mega-Sena 3066: veja as dezenas sorteadas hoje

Sorteio deste sábado (3) foi antecipado por causa das eleições; confira os números sorteados, o horário e a premiação.

O resultado da Mega-Sena 3066 será neste sábado (3 de outubro de 2026), a partir das 21h (horário de Brasília). Assim, o concurso tem prêmio estimado em R$ 82 milhões e foi antecipado excepcionalmente em razão do primeiro turno das Eleições 2026, marcado para domingo (4).

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DEZENAS SORTEADAS — MEGA-SENA 3066

XX — XX — XX — XX — XX — XX

Números aguardando divulgação oficial

A mudança no calendário da Mega-Sena exige atenção dos apostadores que pretendem concorrer à bolada milionária. O sorteio será neste sábado, em vez da data inicialmente prevista, e será ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa no YouTube e nas redes sociais.

Como acompanhar o resultado?

A extração começa às 21h, pelo horário de Brasília. Após a divulgação das seis dezenas, os apostadores poderão conferir os números sorteados e verificar se acertaram a faixa principal ou alguma das demais faixas de premiação.

As apostas podem ser nas casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa, de acordo com os horários e as regras estabelecidos para o concurso.

Qual é o prêmio?

O prêmio estimado para o concurso 3066 é de R$ 82 milhões. O valor será para os apostadores que acertarem as seis dezenas sorteadas. Além disso, a Mega-Sena também paga prêmios para quem fizer a quina, com cinco acertos, ou a quadra, com quatro.

Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio principal acumulará para o próximo concurso. A quantidade de ganhadores e os valores pagos em cada faixa serão conhecidos após a apuração oficial da Caixa.

Acompanhe a atualização desta página para conferir as dezenas sorteadas e o resultado completo da Mega-Sena 3066.