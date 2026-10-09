Resultado da Mega-Sena 3068: aposta de cidade do ES ganha bolada

A Mega-Sena acumulou novamente após o sorteio do concurso 3068, realizado nesta quinta-feira (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio estimado para o próximo concurso chegou a R$ 112 milhões. Apesar disso, uma aposta do Espírito Santo garantiu mais de R$ 51 mil.

Os números sorteados foram 07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57. Como ninguém conquistou o prêmio principal, o valor acumulou para o próximo sorteio, previsto para domingo (11).

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No Espírito Santo, uma aposta registrada em Cariacica acertou cinco dos seis números. O jogo foi feito na lotérica Sortemania Loterias, em uma aposta simples, e garantiu ao ganhador R$ 51.808,94.

Além da estimativa de R$ 112 milhões para o próximo concurso, a Mega-Sena registra R$ 100.040.385,10 acumulados para a próxima extração. Já o concurso de final zero, número 3070, possui R$ 19.212.446,04 reservados.

O valor acumulado para o sorteio especial também chama a atenção. Segundo os dados do concurso, a quantia destinada a essa modalidade já alcança R$ 90.676.129,96.

Como apostar na Mega-Sena?

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal vai para quem acerta as seis dezenas sorteadas.

A modalidade também contempla apostas que acertam cinco números, na chamada quina, ou quatro dezenas, conhecidas como quadra. Assim, mesmo sem acertar todos os números, os participantes podem receber premiações.