Resultado da Mega-Sena 3068: veja os números sorteados

A Mega-Sena realiza nesta quinta-feira (8) o sorteio do concurso 3068, com prêmio estimado em R$ 100 milhões. A Caixa Econômica Federal realizará o sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O valor está acumulado após cinco concursos consecutivos sem ganhadores na faixa principal.

Os apostadores poderão acompanhar a divulgação das seis dezenas pelo canal oficial da Caixa no YouTube. O resultado da Mega-Sena será conhecido após a realização do sorteio, enquanto a confirmação dos ganhadores dependerá da apuração oficial.

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A premiação aumentou depois que nenhuma aposta acertou os seis números do concurso 3067, realizado na terça-feira (6). Na ocasião, a Caixa sorteou as dezenas 01, 04, 17, 33, 41 e 52. Com isso, o prêmio principal passou para a estimativa de R$ 100 milhões.

Quem deseja participar do concurso desta quinta-feira pode registrar uma aposta até as 20h, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

Na Mega-Sena, o jogador escolhe de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Além do prêmio principal para seis acertos, a modalidade também contempla apostas que acertam quatro ou cinco números.

Números da Mega-Sena

Os números da Mega-Sena ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.

Números sorteados: xx-xx-xx-xx-xx-xx.

Resultado da Mega-Sena

O resultado oficial da Mega-Sena 3068 será divulgado após o sorteio desta quinta-feira (8). Além das seis dezenas, a Caixa informará a quantidade de apostas vencedoras e os valores pagos em cada faixa de premiação.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo concurso da Mega-Sena, de número 3069, está previsto para sábado, 10 de outubro. Caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas nesta quinta-feira, o prêmio principal ficará acumulado novamente.