Resultado da Mega-Sena 3071: veja as apostas ganhadoras

O resultado será neste domingo (18), com prêmio estimado em R$ 170 milhões. O sorteio está previsto para as 11h, no horário de Brasília, e movimenta a expectativa dos apostadores que aguardam a definição das seis dezenas que podem garantir a fortuna milionária.

O sorteio será no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Os interessados poderão acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

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O resultado completo, com as dezenas, o rateio e a quantidade de ganhadores em cada faixa de premiação, passará por atualização após a divulgação oficial.

Resultado do concurso 3071 de hoje, 18 de outubro

As seis dezenas do concurso 3071 estarão neste espaço assim que o sorteio acontecer.

Números sorteados na Mega-Sena 3071:

XX – XX – XX – XX – XX – XX

Concurso: 3071

3071 Data do sorteio: domingo, 18 de outubro de 2026

domingo, 18 de outubro de 2026 Horário previsto: 11h

11h Prêmio estimado: R$ 170 milhões

R$ 170 milhões Local: Espaço da Sorte, em São Paulo

Espaço da Sorte, em São Paulo Transmissão: canal oficial da Caixa no YouTube

Como acompanhar o sorteio ao vivo

A transmissão do concurso 3071 poderá ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Entretanto, o resultado também poderá ser consultado no portal oficial das Loterias Caixa, onde são divulgadas as informações sobre as dezenas sorteadas e a premiação.

As apostas para este concurso foram encerradas no sábado (17), conforme o cronograma informado para o sorteio. Portanto, quem não registrou um jogo dentro do prazo precisará aguardar a abertura das apostas para os próximos concursos.

Resultado anterior

Assim, no concurso 3070, realizado em 14 de outubro de 2026, as dezenas sorteadas foram:

19 – 27 – 29 – 43 – 54 – 60

Segundo as informações divulgadas antes do novo sorteio, ninguém acertou as seis dezenas na edição anterior. Com isso, o prêmio principal acumulou e chegou à estimativa de R$ 170 milhões para o concurso deste domingo.

Rateio do concurso 3071 será divulgado após o sorteio

Além dos números sorteados, os apostadores devem conferir o rateio oficial para saber quantas apostas acertaram as seis dezenas e se houve ganhadores nas faixas de cinco e quatro acertos.

Porém, a premiação depende da quantidade de apostas vencedoras e dos valores destinados a cada faixa. Por isso, a confirmação dos ganhadores e dos respectivos prêmios deve ocorrer após a apuração oficial da Caixa.

Confira as informações do resultado:

6 acertos: [quantidade de ganhadores e valor do prêmio]

[quantidade de ganhadores e valor do prêmio] 5 acertos: [quantidade de ganhadores e valor do prêmio]

[quantidade de ganhadores e valor do prêmio] 4 acertos: [quantidade de ganhadores e valor do prêmio]

[quantidade de ganhadores e valor do prêmio] Arrecadação total: [valor divulgado pela Caixa]

Os dados serão atualizados após a publicação do resultado oficial.

Portanto, acompanhe esta página para conferir o resultado da Mega-Sena 3071, as seis dezenas sorteadas e o rateio completo do concurso deste domingo (18).