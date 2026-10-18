Resultado da Mega-Sena 3071: veja as apostas ganhadoras
Acompanhe esta página para conferir o resultado da Mega-Sena 3071, as seis dezenas sorteadas
O resultado será neste domingo (18), com prêmio estimado em R$ 170 milhões. O sorteio está previsto para as 11h, no horário de Brasília, e movimenta a expectativa dos apostadores que aguardam a definição das seis dezenas que podem garantir a fortuna milionária.
O sorteio será no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Os interessados poderão acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O resultado completo, com as dezenas, o rateio e a quantidade de ganhadores em cada faixa de premiação, passará por atualização após a divulgação oficial.
Resultado do concurso 3071 de hoje, 18 de outubro
As seis dezenas do concurso 3071 estarão neste espaço assim que o sorteio acontecer.
Números sorteados na Mega-Sena 3071:
XX – XX – XX – XX – XX – XX
- Concurso: 3071
- Data do sorteio: domingo, 18 de outubro de 2026
- Horário previsto: 11h
- Prêmio estimado: R$ 170 milhões
- Local: Espaço da Sorte, em São Paulo
- Transmissão: canal oficial da Caixa no YouTube
Como acompanhar o sorteio ao vivo
A transmissão do concurso 3071 poderá ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Entretanto, o resultado também poderá ser consultado no portal oficial das Loterias Caixa, onde são divulgadas as informações sobre as dezenas sorteadas e a premiação.
As apostas para este concurso foram encerradas no sábado (17), conforme o cronograma informado para o sorteio. Portanto, quem não registrou um jogo dentro do prazo precisará aguardar a abertura das apostas para os próximos concursos.
Resultado anterior
Assim, no concurso 3070, realizado em 14 de outubro de 2026, as dezenas sorteadas foram:
19 – 27 – 29 – 43 – 54 – 60
Segundo as informações divulgadas antes do novo sorteio, ninguém acertou as seis dezenas na edição anterior. Com isso, o prêmio principal acumulou e chegou à estimativa de R$ 170 milhões para o concurso deste domingo.
Rateio do concurso 3071 será divulgado após o sorteio
Além dos números sorteados, os apostadores devem conferir o rateio oficial para saber quantas apostas acertaram as seis dezenas e se houve ganhadores nas faixas de cinco e quatro acertos.
Porém, a premiação depende da quantidade de apostas vencedoras e dos valores destinados a cada faixa. Por isso, a confirmação dos ganhadores e dos respectivos prêmios deve ocorrer após a apuração oficial da Caixa.
Confira as informações do resultado:
- 6 acertos: [quantidade de ganhadores e valor do prêmio]
- 5 acertos: [quantidade de ganhadores e valor do prêmio]
- 4 acertos: [quantidade de ganhadores e valor do prêmio]
- Arrecadação total: [valor divulgado pela Caixa]
Os dados serão atualizados após a publicação do resultado oficial.
Portanto, acompanhe esta página para conferir o resultado da Mega-Sena 3071, as seis dezenas sorteadas e o rateio completo do concurso deste domingo (18).
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