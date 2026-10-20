Resultado da Mega-Sena 3072: confira as dezenas do sorteio de hoje

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 185 milhões nesta terça-feira (20), quando a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3072, a patir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O valor acumulou após 12 concursos consecutivos sem ganhadores na faixa principal e aumenta a expectativa dos apostadores que sonham em mudar de vida com as seis dezenas sorteadas.

O sorteio movimenta as apostas em todo o país. Para concorrer à bolada, os jogadores precisam registrar seus palpites dentro do prazo estabelecido pela Caixa, em casas lotéricas ou pelos canais digitais oficiais.

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CONFIRA AS DEZENAS SORTEADAS AQUI

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Mega-Sena acumulou após último sorteio

No concurso 3071, realizado no domingo (18), nenhuma aposta acertou as seis dezenas e levou o prêmio principal. Os números sorteados foram 12, 22, 41, 45, 51 e 52.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, milhares de apostas foram premiadas nas demais categorias. Confira a distribuição dos prêmios do concurso anterior:

6 acertos: não houve ganhadores;

não houve ganhadores; 5 acertos (quina): 102 apostas ganharam R$ 58.806,72 cada;

102 apostas ganharam R$ 58.806,72 cada; 4 acertos (quadra): 7.381 apostas receberam R$ 1.339,55 cada.

Com a ausência de acertadores das seis dezenas, o prêmio principal acumulou novamente e chegou à estimativa de R$ 185 milhões para o sorteio desta terça-feira.

Como apostar na Mega-Sena desta terça-feira

A aposta simples da Mega-Sena, com seis números escolhidos entre os 60 disponíveis no volante, custa R$ 6. Os jogadores também podem selecionar mais dezenas, o que aumenta o preço da aposta e as chances matemáticas de acertar o prêmio principal.

As apostas podem ser registradas nas casas lotéricas credenciadas de todo o Brasil ou pela internet, nos canais oficiais das Loterias Caixa.

O prazo informado para os jogos simples termina às 20h, no horário de Brasília. Para bolões digitais, o limite informado é às 20h30. Os apostadores devem confirmar os horários e as condições diretamente nos canais oficiais antes de registrar seus jogos.

Caixa prepara semana especial de sorteios

Além do concurso desta terça-feira, o calendário prevê uma programação diferenciada para a semana seguinte. Conforme as informações divulgadas, a loteria terá sorteios diários de segunda a sexta-feira, entre os dias 26 e 30 de outubro.

Portanto, a mudança temporária amplia o número de oportunidades para os apostadores participarem dos concursos ao longo da semana. As datas, os horários e os valores estimados dos prêmios devem ser acompanhados pelos canais oficiais da Caixa.

Enquanto isso, a expectativa se concentra no concurso 3072, que tem estimativa de R$ 185 milhões. O valor efetivamente pago dependerá do resultado do sorteio e da quantidade de apostas vencedoras em cada faixa de premiação.

Porém, a participação na Mega-Sena não garante retorno financeiro. Todas as combinações têm a mesma probabilidade de serem sorteadas em uma aposta simples, e os jogos devem ser realizados com responsabilidade.A