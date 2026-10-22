Resultado da Mega-Sena 3073: confira os números do sorteio dos R$ 200 milhões

O resultado da Mega-Sena 3073 será divulgado nesta quinta-feira (22), com prêmio estimado em R$ 200 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília, e a expectativa é grande entre os apostadores que concorrem a um dos maiores valores da loteria em 2026.

Resultado da Mega-Sena 3073 de hoje

Concurso: 3073

Data do sorteio: quinta-feira, 22 de outubro de 2026

Prêmio estimado: R$ 200 milhões

Dezenas sorteadas: (os números serão atualizados aqui)

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[OS SEIS NÚMEROS SORTEADOS AQUI]

A Caixa Econômica Federal realiza o sorteio, e os números serão atualizados nesta página após a divulgação oficial do resultado.

Além das dezenas sorteadas, os apostadores poderão conferir a quantidade de ganhadores em cada faixa de premiação e os valores destinados aos acertadores de quatro, cinco ou seis números.

Mega-Sena pode pagar R$ 200 milhões nesta quinta-feira

O concurso 3073 chega com o prêmio acumulado e uma estimativa de R$ 200 milhões para a faixa principal. Para levar o valor máximo, é necessário acertar as seis dezenas sorteadas.

A Mega-Sena também premia quem acerta quatro ou cinco números. Caso não haja ganhador na faixa principal, o prêmio acumula para o próximo concurso, conforme as regras da modalidade.

O valor final destinado a cada faixa depende da arrecadação e da distribuição prevista no regulamento das Loterias Caixa.

Como conferir o resultado da Mega-Sena 3073

Depois do sorteio, o apostador deve comparar os números divulgados oficialmente com as dezenas registradas no comprovante da aposta.

Veja o que conferir:

Sena: seis números acertados;

seis números acertados; Quina: cinco números acertados;

cinco números acertados; Quadra: quatro números acertados.

Também é importante verificar se houve ganhadores em cada faixa e se o prêmio principal acumulou para o concurso seguinte.

Até que horas foi possível apostar na Mega-Sena?

Para o concurso desta quinta-feira (22), o prazo informado para as apostas regulares terminou às 20h, no horário de Brasília. Os bolões digitais tiveram horário limite informado até as 20h30, conforme as condições divulgadas para a modalidade.

A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6. O jogador pode escolher os números manualmente ou utilizar a opção Surpresinha, na qual o sistema seleciona as dezenas.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O calendário das Loterias Caixa prevê alterações na programação dos próximos concursos por causa do segundo turno das eleições, marcado para domingo (25).

O sorteio previsto inicialmente para domingo foi antecipado para sábado (24), às 21h. Além disso, a programação especial da Mega-Semana prevê sorteios diários entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30) de outubro.

A recomendação é consultar o calendário oficial das Loterias Caixa para confirmar as datas e os horários de cada concurso.

Onde consultar os números oficiais da Mega-Sena?

Os resultados estarão nos canais oficiais das Loterias Caixa, que também divulgam a quantidade de apostas premiadas e os valores pagos em cada faixa.

Após a publicação do resultado do concurso 3073, esta página passará por atualização com as seis dezenas sorteadas, o número de ganhadores e as informações sobre o próximo sorteio.

Atenção: os interessados devem confirmar os númerosnos canais oficiais da Caixa. A conferência do resultado não substitui a verificação do bilhete ou do comprovante da aposta.