Resultado da Mega-Sena 3074: 3 apostas do ES faturam bolada
De acordo com o resultado divulgado, premiou milhares de apostas nas faixas de cinco e quatro acertos.
A Mega-Sena acumulou no concurso 3.074, realizado na noite deste sábado (24), e o prêmio estimado para o próximo sorteio chegou a R$ 300 milhões.
O sorteio será realizado na segunda-feira (26), e três apostas registradas no Espírito Santo acertaram cinco dezenas e garantiram prêmios de até R$ 60,6 mil.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Assim, os números sorteados no concurso foram 02, 03, 20, 25, 39 e 57. Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas, o prêmio principal ficou acumulado para o próximo concurso.
Apostas em três cidades do Espírito Santo
O resultado trouxe premiação para apostadores de Cariacica, Nova Venécia e Rio Bananal, no Espírito Santo. As três apostas acertaram cinco números, mas os valores recebidos variaram conforme a modalidade e a quantidade de cotas.
Em Cariacica, uma aposta simples registrada na FL Casa Lotérica, com seis números apostados, garantiu R$ 30.318,56.
Já em Nova Venécia, um bolão registrado na Galeria da Sorte recebeu R$ 60.636,96 pela quina. A aposta foi organizada em 18 cotas, com duas apostas informadas no detalhamento do resultado.
Em Rio Bananal, uma aposta simples feita na Loterias A Ribanense também acertou cinco dezenas e recebeu R$ 30.318,56.
Veja a premiação completa do concurso 3.074
De acordo com o resultado divulgado, premiou milhares de apostas nas faixas de cinco e quatro acertos.
- 6 acertos: não houve ganhadores.
- 5 acertos: 175 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 30.318,56 para cada aposta vencedora, conforme a faixa de premiação.
- 4 acertos: 11.643 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 651 para cada aposta vencedora.
Quando será o próximo sorteio
O próximo sorteio está previsto para segunda-feira (26 de outubro de 2026), com prêmio estimado em R$ 300 milhões.
Os interessados em participar podem registrar suas apostas pelos canais oficiais das Loterias Caixa ou em casas lotéricas credenciadas, respeitando o horário limite estabelecido para cada modalidade.
A aposta simples permite escolher seis números entre 60 disponíveis. A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860.
O resultado oficial e os detalhes da premiação podem ser consultados nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.
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