Resultado da Mega-Sena 3075: apostas de 2 cidades do ES faturam prêmio
O prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (27), chegou a R$ 305 milhões.
Apostas registradas em Fundão e Vila Velha, no Espírito Santo, acertaram cinco números no concurso 3.075 da Mega-Sena, sorteado na segunda-feira (26). Os jogos premiados garantiram valores de R$ 19.433,12 a R$ 38.866,24, conforme a quantidade de números apostados e a modalidade da aposta.
Apesar dos ganhadores da quina no Estado, ninguém acertou as seis dezenas do concurso. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (27), chegou a R$ 305 milhões.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Mega-Sena premia apostas de Fundão e Vila Velha
Em Fundão, uma aposta simples registrada na Loteria Praia Grande acertou cinco dezenas e recebeu R$ 19.433,12. O jogo foi feito presencialmente, com seis números marcados.
Já em Vila Velha, duas apostas realizadas por canais eletrônicos também conseguiram cinco acertos. Uma delas, com seis números, garantiu R$ 19.433,12. A outra, com sete números apostados, recebeu R$ 38.866,24.
Os dados do concurso indicam, portanto, três registros premiados no Espírito Santo, com valores que variam de acordo com a quantidade de dezenas escolhidas em cada jogo.
Confira as apostas premiadas no Espírito Santo
- Fundão: aposta simples com seis números, premiada com R$ 19.433,12.
- Vila Velha: aposta simples com seis números, premiada com R$ 19.433,12.
- Vila Velha: aposta simples com sete números, premiada com R$ 38.866,24.
Números sorteados na Mega-Sena 3.075
O sorteio realizado na segunda-feira (26) teve as seguintes dezenas:
07 – 10 – 14 – 27 – 36 – 55
Como nenhuma aposta acertou os seis números, o prêmio principal ficou acumulado para o próximo concurso.
Mega-Sena pode pagar R$ 305 milhões nesta terça-feira
Porém, a expectativa agora se volta para o concurso seguinte, previsto para terça-feira (27 de outubro). A estimativa de prêmio é de R$ 305 milhões, valor que pode atrair apostadores de todo o país.
A Mega-Sena premia quem acerta quatro, cinco ou seis dezenas. A quadra corresponde a quatro acertos, a quina a cinco e a sena a seis números.
As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa, respeitando o horário limite estabelecido para cada concurso.
Porém, os números sorteados não garantem resultados futuros. Cada combinação válida tem a mesma probabilidade de ser sorteada em um concurso, independentemente dos resultados anteriores.
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