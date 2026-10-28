Resultado da Mega-Sena 3076: única aposta fatura bolada no ES
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP)
Uma aposta registrada em Vila Velha, na Grande Vitória, foi a única do Espírito Santo a acertar cinco números no concurso 3076 da Mega-Sena, sorteado na terça-feira (27)., O jogo garantiu um prêmio de R$ 58.086,17, conforme os dados da premiação.
A aposta foi feita por meio dos canais eletrônicos das Loterias, na modalidade simples, com seis números escolhidos. O bilhete capixaba está entre os 68 que acertaram cinco dezenas em todo o país.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), mas ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo concurso, previsto para quarta-feira (28), chegou a R$ 320 milhões.
Números sorteados
As seis dezenas sorteadas no concurso de terça-feira foram:
06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57
Além das 68 apostas que fizeram a quina, outras 6.491 acertaram quatro números e receberam R$ 869,30 cada.
Confira a premiação
Veja como ficou a distribuição dos prêmios do concurso 3.076:
- 6 acertos: nenhuma aposta ganhadora;
- 5 acertos: 68 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 58.086,17 para cada uma;
- 4 acertos: 6.491 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 869,30 para cada uma.
Mega-Sena pode pagar R$ 320 milhões no próximo sorteio
Com o prêmio principal acumulado, a Mega-Sena tem estimativa de pagar R$ 320 milhões no sorteio desta quarta-feira (28). O valor pode atrair apostadores interessados em concorrer à bolada milionária.
As apostas podem ser registradas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos oficiais das Loterias Caixa, respeitando o horário limite estabelecido para cada concurso.
A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, tem chance de uma em 50.063.860 de acertar o prêmio principal. A probabilidade aumenta conforme o apostador escolhe mais números, mas o valor da aposta também fica mais alto.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726