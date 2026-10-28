Resultado da Mega-Sena 3076: única aposta fatura bolada no ES

Uma aposta registrada em Vila Velha, na Grande Vitória, foi a única do Espírito Santo a acertar cinco números no concurso 3076 da Mega-Sena, sorteado na terça-feira (27)., O jogo garantiu um prêmio de R$ 58.086,17, conforme os dados da premiação.

A aposta foi feita por meio dos canais eletrônicos das Loterias, na modalidade simples, com seis números escolhidos. O bilhete capixaba está entre os 68 que acertaram cinco dezenas em todo o país.

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O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), mas ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo concurso, previsto para quarta-feira (28), chegou a R$ 320 milhões.

Números sorteados

As seis dezenas sorteadas no concurso de terça-feira foram:

06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57

Além das 68 apostas que fizeram a quina, outras 6.491 acertaram quatro números e receberam R$ 869,30 cada.

Confira a premiação

Veja como ficou a distribuição dos prêmios do concurso 3.076:

6 acertos: nenhuma aposta ganhadora;

nenhuma aposta ganhadora; 5 acertos: 68 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 58.086,17 para cada uma;

68 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 58.086,17 para cada uma; 4 acertos: 6.491 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 869,30 para cada uma.

Mega-Sena pode pagar R$ 320 milhões no próximo sorteio

Com o prêmio principal acumulado, a Mega-Sena tem estimativa de pagar R$ 320 milhões no sorteio desta quarta-feira (28). O valor pode atrair apostadores interessados em concorrer à bolada milionária.

As apostas podem ser registradas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos oficiais das Loterias Caixa, respeitando o horário limite estabelecido para cada concurso.

A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, tem chance de uma em 50.063.860 de acertar o prêmio principal. A probabilidade aumenta conforme o apostador escolhe mais números, mas o valor da aposta também fica mais alto.