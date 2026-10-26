Resultado da Mega-Sena 3076: veja as apostas ganhadoras

A Mega-Sena sorteia, nesta segunda-feira (26), um prêmio estimado em R$ 300 milhões no concurso 3.076. O sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília, e abre a programação especial da Mega Semana, que terá cinco concursos em cinco dias consecutivos. O resultado será divulgado após a realização do sorteio.

Números sorteados na Mega-Sena 3.076:

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

[INSERIR AS SEIS DEZENAS SORTEADAS AQUI]

A expectativa é de que o prêmio milionário atraia apostadores de todo o país. Quem acertar as seis dezenas poderá levar a bolada principal, desde que haja uma aposta vencedora. Caso ninguém acerte todas as dezenas, o valor destinado à faixa principal acumula para o próximo concurso, conforme as regras da loteria.

Resultado do concurso 3.076 de hoje

O concurso 3.076 da Mega-Sena será realizado nesta segunda-feira, com prêmio estimado em R$ 300 milhões. A extração faz parte do calendário especial promovido pela Caixa Econômica Federal nesta semana.

Além da faixa principal, a Mega-Sena também premia as apostas que acertam quatro ou cinco dezenas. Os valores pagos em cada faixa dependem da arrecadação e da quantidade de ganhadores.

Após o sorteio, confira os números sorteados e a apuração oficial das apostas ganhadoras.

Concurso: 3.076

3.076 Data: segunda-feira, 26 de outubro de 2026

segunda-feira, 26 de outubro de 2026 Prêmio estimado: R$ 300 milhões

R$ 300 milhões Dezenas sorteadas: [INSERIR RESULTADO]

[INSERIR RESULTADO] Ganhadores da Sena: [INSERIR QUANTIDADE]

[INSERIR QUANTIDADE] Prêmio por aposta vencedora: [INSERIR VALOR]

[INSERIR VALOR] Próximo concurso: 3.077, previsto para terça-feira (27)

Cinco sorteios entre segunda e sexta-feira

A semana será marcada pela Mega Semana, programação que amplia a frequência dos sorteios da Mega-Sena. Em vez do calendário habitual, a modalidade terá cinco concursos consecutivos, de segunda-feira (26) a sexta-feira (30).

Contudo, a sequência começa com o concurso 3.076, que oferece o prêmio estimado em R$ 300 milhões, e segue com novas oportunidades de apostas nos dias seguintes.

Confira o calendário:

Segunda-feira (26/10): concurso 3.076

concurso 3.076 Terça-feira (27/10): concurso 3.077

concurso 3.077 Quarta-feira (28/10): concurso 3.078

concurso 3.078 Quinta-feira (29/10): concurso 3.079

concurso 3.079 Sexta-feira (30/10): concurso 3.080

Os valores dos prêmios dos concursos seguintes dependerão dos resultados anteriores e das estimativas divulgadas pela Caixa.

Como acompanhar o sorteio

O sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília. A transmissão pode ser pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Assim, o resultado também poderá ser consultado na página no g1.

Entretanto, as apostas para o concurso desta segunda-feira puderam ser feitas até as 20h, conforme o horário limite informado para os canais de atendimento.

Depois da divulgação das dezenas, os apostadores devem conferir seus bilhetes e acompanhar a publicação do rateio oficial, que informa quantas apostas foram em cada faixa e os respectivos valores.

Importante: a confirmação dos números, do número de ganhadores e dos valores pagos deve ser feita com base no resultado oficial da Caixa Econômica Federal.

Como funciona a premiação

Na Mega-Sena, o apostador escolhe de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A faixa principal premia quem acerta as seis dezenas sorteadas. Também há premiações para cinco acertos, na quina, e quatro acertos, na quadra.

Assim, uma aposta simples, com seis números, tem probabilidade de uma chance em 50.063.860 de acertar a Sena. A possibilidade de ganhar varia de acordo com a quantidade de dezenas escolhidas, assim como o preço da aposta.

A realização de vários concursos na mesma semana não altera as probabilidades de uma aposta individual com a mesma quantidade de números. Portanto, cada sorteio é independente, e resultados anteriores não permitem prever as dezenas seguintes.

Portanto, para conferir o resultado completo do concurso 3.076, os apostadores devem consultar os canais oficiais e verificar as informações após a divulgação do sorteio.