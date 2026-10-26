Resultado da Mega-Sena 3076: veja as apostas ganhadoras
Quem acertar as seis dezenas poderá levar a bolada principal, desde que haja uma aposta vencedora.
A Mega-Sena sorteia, nesta segunda-feira (26), um prêmio estimado em R$ 300 milhões no concurso 3.076. O sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília, e abre a programação especial da Mega Semana, que terá cinco concursos em cinco dias consecutivos. O resultado será divulgado após a realização do sorteio.
Números sorteados na Mega-Sena 3.076:Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
[INSERIR AS SEIS DEZENAS SORTEADAS AQUI]
A expectativa é de que o prêmio milionário atraia apostadores de todo o país. Quem acertar as seis dezenas poderá levar a bolada principal, desde que haja uma aposta vencedora. Caso ninguém acerte todas as dezenas, o valor destinado à faixa principal acumula para o próximo concurso, conforme as regras da loteria.
Resultado do concurso 3.076 de hoje
O concurso 3.076 da Mega-Sena será realizado nesta segunda-feira, com prêmio estimado em R$ 300 milhões. A extração faz parte do calendário especial promovido pela Caixa Econômica Federal nesta semana.
Além da faixa principal, a Mega-Sena também premia as apostas que acertam quatro ou cinco dezenas. Os valores pagos em cada faixa dependem da arrecadação e da quantidade de ganhadores.
Após o sorteio, confira os números sorteados e a apuração oficial das apostas ganhadoras.
- Concurso: 3.076
- Data: segunda-feira, 26 de outubro de 2026
- Prêmio estimado: R$ 300 milhões
- Dezenas sorteadas: [INSERIR RESULTADO]
- Ganhadores da Sena: [INSERIR QUANTIDADE]
- Prêmio por aposta vencedora: [INSERIR VALOR]
- Próximo concurso: 3.077, previsto para terça-feira (27)
Cinco sorteios entre segunda e sexta-feira
A semana será marcada pela Mega Semana, programação que amplia a frequência dos sorteios da Mega-Sena. Em vez do calendário habitual, a modalidade terá cinco concursos consecutivos, de segunda-feira (26) a sexta-feira (30).
Contudo, a sequência começa com o concurso 3.076, que oferece o prêmio estimado em R$ 300 milhões, e segue com novas oportunidades de apostas nos dias seguintes.
Confira o calendário:
- Segunda-feira (26/10): concurso 3.076
- Terça-feira (27/10): concurso 3.077
- Quarta-feira (28/10): concurso 3.078
- Quinta-feira (29/10): concurso 3.079
- Sexta-feira (30/10): concurso 3.080
Os valores dos prêmios dos concursos seguintes dependerão dos resultados anteriores e das estimativas divulgadas pela Caixa.
Como acompanhar o sorteio
O sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília. A transmissão pode ser pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Assim, o resultado também poderá ser consultado na página no g1.
Entretanto, as apostas para o concurso desta segunda-feira puderam ser feitas até as 20h, conforme o horário limite informado para os canais de atendimento.
Depois da divulgação das dezenas, os apostadores devem conferir seus bilhetes e acompanhar a publicação do rateio oficial, que informa quantas apostas foram em cada faixa e os respectivos valores.
Importante: a confirmação dos números, do número de ganhadores e dos valores pagos deve ser feita com base no resultado oficial da Caixa Econômica Federal.
Como funciona a premiação
Na Mega-Sena, o apostador escolhe de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A faixa principal premia quem acerta as seis dezenas sorteadas. Também há premiações para cinco acertos, na quina, e quatro acertos, na quadra.
Assim, uma aposta simples, com seis números, tem probabilidade de uma chance em 50.063.860 de acertar a Sena. A possibilidade de ganhar varia de acordo com a quantidade de dezenas escolhidas, assim como o preço da aposta.
A realização de vários concursos na mesma semana não altera as probabilidades de uma aposta individual com a mesma quantidade de números. Portanto, cada sorteio é independente, e resultados anteriores não permitem prever as dezenas seguintes.
Portanto, para conferir o resultado completo do concurso 3.076, os apostadores devem consultar os canais oficiais e verificar as informações após a divulgação do sorteio.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726