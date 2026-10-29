Resultado da Mega-Sena: 4 apostas do ES faturam bolada

Quatro apostas registradas no Espírito Santo acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3.077 da Mega-Sena, realizado na quarta-feira (28). Os jogos premiados foram feitos em Afonso Cláudio, Ecoporanga, Serra e Vitória, com valores individuais que variam de R$ 32.185,33 a R$ 96.555,99.

Entretanto, o maior prêmio individual foi registrado em uma aposta de oito números feita na Ligue Loteria, na Serra, que garantiu R$ 96.555,99. Já em Vitória, um bolão da Loteria Boa Ideia, com 15 cotas, recebeu R$ 64.370,55.

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As dezenas sorteadas foram 02, 14, 18, 31, 35 e 40., O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Veja onde saíram as apostas premiadas no Espírito Santo

Confira os detalhes dos quatro jogos capixabas que acertaram cinco dezenas no concurso 3.077:

Serra: a aposta registrada na Ligue Loteria, com oito números, faturou R$ 96.555,99.

a aposta registrada na Ligue Loteria, com oito números, faturou R$ 96.555,99. Vitória: um bolão de 15 cotas feito na Loteria Boa Ideia ganhou R$ 64.370,55.

um bolão de 15 cotas feito na Loteria Boa Ideia ganhou R$ 64.370,55. Afonso Cláudio: uma aposta simples de seis números, registrada na Loteria Afonso Cláudio, recebeu R$ 32.185,33.

uma aposta simples de seis números, registrada na Loteria Afonso Cláudio, recebeu R$ 32.185,33. Ecoporanga: uma aposta simples realizada por meio de canais eletrônicos também garantiu R$ 32.185,33.

Os quatro jogos acertaram a quina, faixa de premiação destinada às apostas que acertam cinco dezenas., Os valores variam conforme a quantidade de números apostados e a modalidade do jogo.

Quanto pode pagar no próximo sorteio?

O próximo concurso está previsto para esta quinta-feira (29), com prêmio estimado em R$ 2,5 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Para concorrer, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante., Também é possível participar de bolões, modalidade em que os participantes dividem o custo da aposta e o eventual prêmio conforme as cotas adquiridas.