Resultado da Mega-Sena: 4 apostas do ES faturam prêmio no concurso 3073
A premiação coloca Castelo em evidência entre os municípios capixabas contemplados no concurso.
Quatro apostas registradas no Espírito Santo acertaram cinco dezenas no concurso 3073 da Mega-Sena, sorteado na quinta-feira (22 de outubro de 2026). Os jogos premiados foram feitos em Castelo, Colatina, São Mateus e Vitória, com destaque para um bolão de Castelo, no Sul capixaba, que recebeu R$ 92.554,65.
As outras três apostas acertaram cinco números e tiveram prêmio de R$ 23.138,67 cada, conforme os dados da premiação. Os jogos foram registrados em diferentes modalidades, incluindo apostas físicas e digitais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Castelo tem o maior prêmio entre as apostas capixabas listadas
Em Castelo, a aposta premiada foi registrada na Forno Grande Loterias Ltda. Porém, o jogo foi na modalidade bolão, com 15 participantes, segundo as informações, e garantiu R$ 92.554,65.
Entretanto, a premiação coloca Castelo em evidência entre os municípios capixabas contemplados no concurso. O bolão foi a aposta com o maior valor entre as quatro registradas no Espírito Santo na faixa de cinco acertos.
As quatro apostas ganhadoras no ES
Confira os municípios, os locais de registro e os valores dos prêmios:
- Castelo: Forno Grande Loterias Ltda. — bolão premiado com R$ 92.554,65.
- Colatina: Loterias em Canais Eletrônicos, identificada como Silce — aposta digital premiada com R$ 23.138,67.
- São Mateus: Loterias Águia da Sorte, registrada em nome de Loterias NG 41 Ltda. — prêmio de R$ 23.138,67.
- Vitória: aposta pelo Internet Banking da Caixa Econômica Federal — prêmio de R$ 23.138,67.
Confira os números sorteados na Mega-Sena 3073
As dezenas sorteadas no concurso 3073 foram 04, 13, 23, 28, 41 e 58.
Não houve ganhadores na faixa principal, de seis acertos. Por isso, o prêmio acumulou, e a estimativa para o próximo sorteio, marcado para sábado (24 de outubro), chegou a R$ 230 milhões.
Além das apostas com cinco acertos, outras 13.143 apostas acertaram quatro dezenas e receberam R$ 510,55 cada, segundo os dados divulgados para o concurso.
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