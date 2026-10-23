Resultado da Mega-Sena: 4 apostas do ES faturam prêmio no concurso 3073

Quatro apostas registradas no Espírito Santo acertaram cinco dezenas no concurso 3073 da Mega-Sena, sorteado na quinta-feira (22 de outubro de 2026). Os jogos premiados foram feitos em Castelo, Colatina, São Mateus e Vitória, com destaque para um bolão de Castelo, no Sul capixaba, que recebeu R$ 92.554,65.

As outras três apostas acertaram cinco números e tiveram prêmio de R$ 23.138,67 cada, conforme os dados da premiação. Os jogos foram registrados em diferentes modalidades, incluindo apostas físicas e digitais.

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Castelo tem o maior prêmio entre as apostas capixabas listadas

Em Castelo, a aposta premiada foi registrada na Forno Grande Loterias Ltda. Porém, o jogo foi na modalidade bolão, com 15 participantes, segundo as informações, e garantiu R$ 92.554,65.

Entretanto, a premiação coloca Castelo em evidência entre os municípios capixabas contemplados no concurso. O bolão foi a aposta com o maior valor entre as quatro registradas no Espírito Santo na faixa de cinco acertos.

As quatro apostas ganhadoras no ES

Confira os municípios, os locais de registro e os valores dos prêmios:

Castelo: Forno Grande Loterias Ltda. — bolão premiado com R$ 92.554,65.

Forno Grande Loterias Ltda. — bolão premiado com R$ 92.554,65. Colatina: Loterias em Canais Eletrônicos, identificada como Silce — aposta digital premiada com R$ 23.138,67.

Loterias em Canais Eletrônicos, identificada como Silce — aposta digital premiada com R$ 23.138,67. São Mateus: Loterias Águia da Sorte, registrada em nome de Loterias NG 41 Ltda. — prêmio de R$ 23.138,67.

Loterias Águia da Sorte, registrada em nome de Loterias NG 41 Ltda. — prêmio de R$ 23.138,67. Vitória: aposta pelo Internet Banking da Caixa Econômica Federal — prêmio de R$ 23.138,67.

Confira os números sorteados na Mega-Sena 3073

As dezenas sorteadas no concurso 3073 foram 04, 13, 23, 28, 41 e 58.

Não houve ganhadores na faixa principal, de seis acertos. Por isso, o prêmio acumulou, e a estimativa para o próximo sorteio, marcado para sábado (24 de outubro), chegou a R$ 230 milhões.

Além das apostas com cinco acertos, outras 13.143 apostas acertaram quatro dezenas e receberam R$ 510,55 cada, segundo os dados divulgados para o concurso.