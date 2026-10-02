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Resultado da Mega-Sena: 6 apostas faturam prêmio em Goiás

O próximo concurso da Mega-Sena será neste sábado (3), com prêmio estimado em R$ 82 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Bilhetes da Mega-Sena com números apostados e volante oficial das Loterias Caixa, ilustrando apostas para o sorteio e resultados da Mega-Sena.
Foto: Reprodução | Agência Brasil

O concurso 3065 da Mega-Sena terminou sem ganhadores na faixa principal, mas premiou apostadores de Goiás que acertaram cinco dezenas. Entre as 47 apostas que venceram da quina em todo o Brasil, seis foram em cidades goianas, com prêmios de aproximadamente R$ 49,5 mil cada.

CidadeLotéricaModalidadePrêmio
Águas Lindas de GoiásLotérica Jardim BrasíliaSimplesR$ 49.503,22
CatalãoTrevo da Sorte LoteriasSimplesR$ 49.503,22
CristalinaAposta digitalSimplesR$ 49.503,22
GoiâniaLoteria TigrãoSimplesR$ 49.503,22
GoiâniaMutirão da SorteBolão de 8 cotasR$ 49.503,20
Petrolina de GoiásAposta digitalSimplesR$ 49.503,22
Faixa de premiaçãoGanhadoresPrêmio
6 acertosNão houveAcumulou
5 acertos47R$ 49.503,22
4 acertos3.642R$ 1.053,03

Assim, a arrecadação total do concurso chegou a R$ 58.386.840,00. Com a ausência de ganhadores na faixa principal, o valor acumulado para o próximo sorteio aumentou, elevando a expectativa dos apostadores.

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Próximo sorteio pode pagar R$ 82 milhões

Portanto, o próximo concurso da Mega-Sena será neste sábado (3 de outubro), com prêmio estimado em R$ 82 milhões para quem acertar as seis dezenas.

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa, conforme as regras da modalidade. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Portanto, para quem acompanha os resultados das Loterias Caixa, o próximo sorteio pode representar uma nova oportunidade de conquistar o prêmio milionário, que segue acumulado após o concurso 3065.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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