Resultado da Mega-Sena: 6 apostas faturam prêmio em Goiás
O próximo concurso da Mega-Sena será neste sábado (3), com prêmio estimado em R$ 82 milhões para quem acertar as seis dezenas.
O concurso 3065 da Mega-Sena terminou sem ganhadores na faixa principal, mas premiou apostadores de Goiás que acertaram cinco dezenas. Entre as 47 apostas que venceram da quina em todo o Brasil, seis foram em cidades goianas, com prêmios de aproximadamente R$ 49,5 mil cada.
|Cidade
|Lotérica
|Modalidade
|Prêmio
|Águas Lindas de Goiás
|Lotérica Jardim Brasília
|Simples
|R$ 49.503,22
|Catalão
|Trevo da Sorte Loterias
|Simples
|R$ 49.503,22
|Cristalina
|Aposta digital
|Simples
|R$ 49.503,22
|Goiânia
|Loteria Tigrão
|Simples
|R$ 49.503,22
|Goiânia
|Mutirão da Sorte
|Bolão de 8 cotas
|R$ 49.503,20
|Petrolina de Goiás
|Aposta digital
|Simples
|R$ 49.503,22
|Faixa de premiação
|Ganhadores
|Prêmio
|6 acertos
|Não houve
|Acumulou
|5 acertos
|47
|R$ 49.503,22
|4 acertos
|3.642
|R$ 1.053,03
Assim, a arrecadação total do concurso chegou a R$ 58.386.840,00. Com a ausência de ganhadores na faixa principal, o valor acumulado para o próximo sorteio aumentou, elevando a expectativa dos apostadores.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Próximo sorteio pode pagar R$ 82 milhões
Portanto, o próximo concurso da Mega-Sena será neste sábado (3 de outubro), com prêmio estimado em R$ 82 milhões para quem acertar as seis dezenas.
As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa, conforme as regras da modalidade. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.
Portanto, para quem acompanha os resultados das Loterias Caixa, o próximo sorteio pode representar uma nova oportunidade de conquistar o prêmio milionário, que segue acumulado após o concurso 3065.
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