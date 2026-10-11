Resultado da Mega-Sena: aposta do Sul do Espírito Santo fatura prêmio
Cinco apostas registradas no Espírito Santo acertaram a quina.
A Mega-Sena acumulou novamente após o sorteio do concurso 3069, realizado neste domingo (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e a Caixa Econômica Federal estima um prêmio de R$ 150 milhões para o próximo concurso, marcado para quarta-feira (14).
Apesar de ninguém ter conquistado o prêmio principal, cinco apostas registradas no Espírito Santo acertaram a quina. Cada uma garantiu R$ 26.095,23.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Os números sorteados foram: 05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57.
Veja onde saíram os prêmios no Espírito Santo
As apostas premiadas com cinco acertos saíram em quatro municípios capixabas. Serra registrou dois bilhetes vencedores, enquanto Itapemirim, Jaguaré e São Domingos do Norte tiveram uma aposta premiada cada.
Confira as cidades e as lotéricas:
- Itapemirim: Caneco de Ouro Loterias – R$ 26.095,23
- Jaguaré: Comercial Jaguaré – R$ 26.095,23
- São Domingos do Norte: Lotérica Mega Sorte – R$ 26.095,23
- Serra: Loteria Laranjeiras – R$ 26.095,23
- Serra: Loteria Morada – R$ 26.095,23
Todas as apostas vencedoras da quina no Espírito Santo foram simples, com seis números, e os apostadores registraram os jogos em unidades lotéricas físicas.
Somados, os cinco prêmios representam R$ 130.476,15 distribuídos aos apostadores capixabas.
Próximo sorteio da Mega-Sena
Com o resultado do concurso 3069, a estimativa para o próximo sorteio da Mega-Sena, previsto para quarta-feira (14), chegou a R$ 150 milhões. O valor acumulado para o concurso é de R$ 137.920.959,97.
Para participar, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A Mega-Sena também distribui prêmios para quem acerta quatro ou cinco dezenas.
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