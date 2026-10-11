Resultado da Mega-Sena: aposta do Sul do Espírito Santo fatura prêmio

A Mega-Sena acumulou novamente após o sorteio do concurso 3069, realizado neste domingo (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e a Caixa Econômica Federal estima um prêmio de R$ 150 milhões para o próximo concurso, marcado para quarta-feira (14).

Apesar de ninguém ter conquistado o prêmio principal, cinco apostas registradas no Espírito Santo acertaram a quina. Cada uma garantiu R$ 26.095,23.

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Os números sorteados foram: 05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57.

Veja onde saíram os prêmios no Espírito Santo

As apostas premiadas com cinco acertos saíram em quatro municípios capixabas. Serra registrou dois bilhetes vencedores, enquanto Itapemirim, Jaguaré e São Domingos do Norte tiveram uma aposta premiada cada.

Confira as cidades e as lotéricas:

Itapemirim: Caneco de Ouro Loterias – R$ 26.095,23

Jaguaré: Comercial Jaguaré – R$ 26.095,23

São Domingos do Norte: Lotérica Mega Sorte – R$ 26.095,23

Serra: Loteria Laranjeiras – R$ 26.095,23

Serra: Loteria Morada – R$ 26.095,23

Todas as apostas vencedoras da quina no Espírito Santo foram simples, com seis números, e os apostadores registraram os jogos em unidades lotéricas físicas.

Somados, os cinco prêmios representam R$ 130.476,15 distribuídos aos apostadores capixabas.

Próximo sorteio da Mega-Sena

Com o resultado do concurso 3069, a estimativa para o próximo sorteio da Mega-Sena, previsto para quarta-feira (14), chegou a R$ 150 milhões. O valor acumulado para o concurso é de R$ 137.920.959,97.

Para participar, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A Mega-Sena também distribui prêmios para quem acerta quatro ou cinco dezenas.