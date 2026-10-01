Resultado da Mega-Sena: confira as apostas ganhadoras

O concurso 3065 da Mega-Sena será sorteado nesta quinta-feira (1º de outubro de 2026), a partir das 21h (horário de Brasília). O prêmio estimado para quem acertar as seis dezenas é de R$ 75 milhões.

O sorteio reúne apostadores de todo o país em busca da faixa principal da loteria. O valor milionário está em jogo no concurso desta quinta, e o resultado poderá ser conferido após a realização do sorteio.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Veja os números sorteados

As dezenas do concurso 3065 ainda serão informadas após o sorteio. Confira abaixo a sequência oficial assim que os números forem divulgados:

30 – 10 – 50 – 53 – 08 – 38

A atualização com as dezenas permite conferir diretamente se a aposta feita para o concurso desta quinta-feira.

Que horas será o sorteio

Entretanto, o sorteio da Mega-Sena 3065 está previsto para ocorrer às 21h, pelo horário oficial de Brasília. A divulgação das dezenas acontece logo após a realização do concurso.

Além do prêmio principal, a Mega-Sena também distribui valores para apostas que acertarem cinco ou quatro números.

Como conferir o resultado

Depois do sorteio, o apostador deve comparar as seis dezenas divulgadas com os números registrados no bilhete. A premiação depende da quantidade de acertos e do número de apostas vencedoras em cada faixa.

O resultado oficial também permite verificar se houve ganhador do prêmio principal ou se o valor acumulou para o próximo concurso.

Prêmio de R$ 75 milhões está em jogo

A estimativa para o concurso 3065 é de R$ 75 milhões na faixa principal. Caso apenas uma aposta acerte as seis dezenas, o vencedor poderá receber todo o valor destinado à faixa da sena.

Se não houver acertador dos seis números, o prêmio principal acumulará para o concurso seguinte, conforme as regras da modalidade.

Concurso: 3065

3065 Data: quinta-feira, 1º de outubro de 2026

quinta-feira, 1º de outubro de 2026 Horário: 21h

21h Prêmio estimado: R$ 75 milhões

R$ 75 milhões Dezenas: XX – XX – XX – XX – XX – XX

XX – XX – XX – XX – XX – XX Faixas de premiação: 6, 5 e 4 acertos

Resultado

Assim que as dezenas saírem, esta matéria passará por atualização com o resultado completo do concurso 3065. Além dos números, a apuração informa a quantidade de apostas vencedoras e os valores destinados a cada faixa de premiação.

Para quem fez uma aposta, é importante conferir o bilhete somente após a divulgação oficial do resultado e observar as informações referentes à premiação do concurso.