Resultado da Mega-Sena: confira as apostas ganhadoras
A atualização com as dezenas permite conferir diretamente se a aposta feita para o concurso
O concurso 3065 da Mega-Sena será sorteado nesta quinta-feira (1º de outubro de 2026), a partir das 21h (horário de Brasília). O prêmio estimado para quem acertar as seis dezenas é de R$ 75 milhões.
O sorteio reúne apostadores de todo o país em busca da faixa principal da loteria. O valor milionário está em jogo no concurso desta quinta, e o resultado poderá ser conferido após a realização do sorteio.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Veja os números sorteados
As dezenas do concurso 3065 ainda serão informadas após o sorteio. Confira abaixo a sequência oficial assim que os números forem divulgados:
30 – 10 – 50 – 53 – 08 – 38
A atualização com as dezenas permite conferir diretamente se a aposta feita para o concurso desta quinta-feira.
Que horas será o sorteio
Entretanto, o sorteio da Mega-Sena 3065 está previsto para ocorrer às 21h, pelo horário oficial de Brasília. A divulgação das dezenas acontece logo após a realização do concurso.
Além do prêmio principal, a Mega-Sena também distribui valores para apostas que acertarem cinco ou quatro números.
Como conferir o resultado
Depois do sorteio, o apostador deve comparar as seis dezenas divulgadas com os números registrados no bilhete. A premiação depende da quantidade de acertos e do número de apostas vencedoras em cada faixa.
O resultado oficial também permite verificar se houve ganhador do prêmio principal ou se o valor acumulou para o próximo concurso.
Prêmio de R$ 75 milhões está em jogo
A estimativa para o concurso 3065 é de R$ 75 milhões na faixa principal. Caso apenas uma aposta acerte as seis dezenas, o vencedor poderá receber todo o valor destinado à faixa da sena.
Se não houver acertador dos seis números, o prêmio principal acumulará para o concurso seguinte, conforme as regras da modalidade.
- Concurso: 3065
- Data: quinta-feira, 1º de outubro de 2026
- Horário: 21h
- Prêmio estimado: R$ 75 milhões
- Dezenas: XX – XX – XX – XX – XX – XX
- Faixas de premiação: 6, 5 e 4 acertos
Resultado
Assim que as dezenas saírem, esta matéria passará por atualização com o resultado completo do concurso 3065. Além dos números, a apuração informa a quantidade de apostas vencedoras e os valores destinados a cada faixa de premiação.
Para quem fez uma aposta, é importante conferir o bilhete somente após a divulgação oficial do resultado e observar as informações referentes à premiação do concurso.
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