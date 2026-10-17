Resultado da Mega-Sena: confira dezenas sorteadas e quem levou o prêmio milionário

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 170 milhões no concurso 3.071, previsto para este domingo (18), às 11h, no horário de Brasília. O sorteio será no Espaço da Sorte, em São Paulo, e deve atrair a atenção de apostadores de todo o país.

O prêmio acumulou depois que nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.070, realizado na quarta-feira (14). Agora, os jogadores têm uma nova oportunidade de concorrer a uma das maiores premiações acumuladas de 2026.

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Resultado do concurso 3.071

As seis dezenas do concurso 3.071 serão divulgad após a realização do sorteio deste domingo (18).

Números sorteados:

XX – XX – XX – XX – XX – XX

O resultado oficial permitirá conferir se alguma aposta acertou os seis números e conquistou o prêmio principal. Também haverá divulgação das informações sobre os ganhadores das faixas de cinco e quatro acertos.

Quais foram os números do último sorteio?

No concurso 3.070, realizado na quarta-feira (14), as dezenas sorteadas foram:

19 – 27 – 29 – 43 – 54 – 60

Como ninguém acertou todos os números, o prêmio principal acumulou para o concurso seguinte. Os apostadores que acertaram quatro ou cinco dezenas, por sua vez, concorreram às respectivas faixas de premiação.

Como apostar

A aposta simples custa R$ 6 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível selecionar mais dezenas, o que aumenta o preço do jogo e as chances matemáticas de acertar a combinação sorteada.

As apostas podem ser registradas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa Econômica Federal, conforme os prazos estabelecidos para cada modalidade.

Para o concurso 3.071, as informações divulgadas previamente indicam que as apostas simples podem ser feitas até as 22h deste sábado (17). Já os bolões digitais têm prazo informado até as 10h45 de domingo (18). É importante conferir os horários atualizados nos canais oficiais da Caixa.

Qual é a chance de ganhar R$ 170 milhões?

Na aposta simples, com seis dezenas escolhidas, a probabilidade de acertar os seis números é de uma em 50.063.860 possibilidades.

O valor acumulado aumenta o prêmio oferecido, mas não altera a probabilidade de acerto de uma aposta simples. Por isso, é importante apostar com responsabilidade e sem comprometer o orçamento pessoal.

O resultado do concurso 3.071 poderá ser conferido após o sorteio deste domingo. Os apostadores devem verificar as dezenas divulgadas e consultar os canais oficiais das Loterias Caixa para confirmar as faixas de premiação e a existência de ganhadores.

Atenção: o prêmio de R$ 170 milhões é uma estimativa divulgada antes do sorteio e pode sofrer alterações conforme a arrecadação e as regras de distribuição da premiação.