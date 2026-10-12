Resultado da Mega-Sena: confira o sorteio que pode pagar R$ 150 milhões
Os resultados e os detalhes do sorteio podem ser consultados no site oficial das Loterias Caixa.
A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 150 milhões no concurso 3.070, marcado para quarta-feira, 14 de outubro de 2026. O sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília, e promete movimentar os apostadores que sonham em acertar as seis dezenas.
O valor acumulou após o concurso 3.069, realizado no domingo (11), terminar sem ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio ficou ainda maior para o próximo sorteio.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Como apostar na Mega-Sena
Os interessados em concorrer aos R$ 150 milhões podem registrar suas apostas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa. As apostas devem ser feitas até as 20h de quarta-feira, conforme o horário de Brasília.
Para participar, o apostador precisa escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, é a opção mais básica para quem deseja concorrer ao prêmio principal.
Além da faixa principal, a Mega-Sena também paga prêmios para quem acerta quatro ou cinco números.
Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?
O concurso 3.070 será realizado na quarta-feira (14), às 21h. O prêmio estimado é de R$ 150 milhões, valor que poderá mudar conforme a arrecadação e as regras de distribuição da loteria.
Os resultados e os detalhes do sorteio podem ser no site oficial das Loterias Caixa.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726