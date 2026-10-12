Resultado da Mega-Sena: confira o sorteio que pode pagar R$ 150 milhões

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 150 milhões no concurso 3.070, marcado para quarta-feira, 14 de outubro de 2026. O sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília, e promete movimentar os apostadores que sonham em acertar as seis dezenas.

O valor acumulou após o concurso 3.069, realizado no domingo (11), terminar sem ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio ficou ainda maior para o próximo sorteio.

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Como apostar na Mega-Sena

Os interessados em concorrer aos R$ 150 milhões podem registrar suas apostas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa. As apostas devem ser feitas até as 20h de quarta-feira, conforme o horário de Brasília.

Para participar, o apostador precisa escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, é a opção mais básica para quem deseja concorrer ao prêmio principal.

Além da faixa principal, a Mega-Sena também paga prêmios para quem acerta quatro ou cinco números.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O concurso 3.070 será realizado na quarta-feira (14), às 21h. O prêmio estimado é de R$ 150 milhões, valor que poderá mudar conforme a arrecadação e as regras de distribuição da loteria.

Os resultados e os detalhes do sorteio podem ser no site oficial das Loterias Caixa.