Resultado da Mega-Sena hoje: Inteligência Artificial "revela" números

A Mega-Sena pode pagar R$ 200 milhões no concurso 3073, marcado para esta quinta-feira, 22 de outubro de 2026. O sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília, e os apostadores podem conferir as dezenas sorteadas e o rateio após a divulgação do resultado pela Caixa Econômica Federal.

O prêmio acumulado aumenta a expectativa para o concurso, que pode transformar um jogo de seis números em uma premiação milionária. As apostas podem ser feitas até o horário-limite estabelecido pela Caixa, em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais.

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Resultado da Mega-Sena 3073: onde acompanhar o sorteio

A transmissão do sorteio está prevista para os canais oficiais das Loterias Caixa na internet. Depois da apuração, os jogadores poderão consultar as seis dezenas sorteadas, o número de apostas ganhadoras e os valores destinados a cada faixa de premiação.

A Mega-Sena paga prêmios para quem acerta quatro, cinco ou seis números. O valor de R$ 200 milhões é uma estimativa para a faixa principal e pode ser dividido entre vários ganhadores, caso mais de uma aposta acerte todas as dezenas.

Quais são as chances de ganhar R$ 200 milhões?

Na aposta simples, em que o jogador escolhe seis números entre 60 disponíveis, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de uma em 50.063.860.

Confira as chances de premiação com uma aposta simples:

Sena, com seis acertos: 1 chance em 50.063.860.

1 chance em 50.063.860. Quina, com cinco acertos: 1 chance em 154.518.

1 chance em 154.518. Quadra, com quatro acertos: 1 chance em 2.332.

Selecionar mais dezenas aumenta a probabilidade de acerto, mas também eleva o custo da aposta. Além disso, nenhuma combinação tem vantagem matemática sobre outra em um sorteio aleatório.

Números mais sorteados da Mega-Sena podem sair novamente?

A frequência histórica é um dos critérios usados por apostadores na escolha das dezenas. Entre os números apontados como frequentes no histórico da Mega-Sena estão 05, 10, 27, 33, 37 e 53.

Uma combinação recreativa para o concurso 3073 seria:

05 – 10 – 27 – 33 – 37 – 53

A seleção não é uma previsão do resultado e não representa uma aposta com maior probabilidade de vitória. Mesmo que essas dezenas tenham aparecido muitas vezes em concursos anteriores, cada sorteio é independente, e todas as combinações de seis números têm a mesma chance de acertar a sena.

Como apostar na Mega-Sena

Para participar, é necessário escolher pelo menos seis dezenas entre as 60 disponíveis no volante. As apostas devem ser registradas dentro do prazo divulgado pela Caixa, com confirmação do pagamento e do comprovante.

O resultado oficial e o rateio podem ser consultados nos canais das Loterias Caixa após o sorteio.

A recomendação é apostar com responsabilidade, sem comprometer o orçamento pessoal. A Mega-Sena é um jogo de azar, e não existe método capaz de garantir a combinação vencedora.

Para o concurso 3073 da Mega-Sena, que acontece nesta quinta-feira (22 de outubro de 2026), uma sugestão recreativa é combinar dezenas historicamente frequentes com números de diferentes faixas.

Sugestões de números para a Mega-Sena 3073

Jogo 1 — dezenas citadas pelo histórico

05

10

27

33

37

53

Jogo 2 — distribuição entre diferentes faixas

08

19

24

36

45

58

Jogo 3 — combinação alternativa

03

14

22

39

47

56

Copiar os três jogos

Importante: essas combinações são sugestões recreativas, não previsões. Os números historicamente frequentes não têm maior probabilidade de sair no próximo concurso. Em uma aposta simples de seis dezenas, a chance de acertar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860.